由前民進黨黨工引爆的性騷擾風暴襲捲政壇，不少綠營人士以性騷不分政黨，質疑外界對民進黨特別嚴格。事實上，這波「#Me Too」運動炎上民進黨，是因為意外揭開民進黨的假面，讓人在看清其真面目之後更加失望。

從目前被揭露的案件來看，加害者屬於民進黨及其支持者的部分已超過10案，外界所以將焦點放在民進黨，主要基於三大理由：

首先是吃案。從當年的婦女部主任許嘉恬、青年部主任蔡沐霖，到副祕書長林飛帆，都知道有這些性騷案，但這些人不是「冷處理」就是視若無睹，更有甚者，還透過職場霸凌成為第二個加害者。

其次是「人設崩壞」。從前總統陳水扁推動性平相關法案，到蔡英文總統以女性身分擔任黨主席並支持同婚，民進黨塑造了保障婦權、重視性平的形象，吸引不少婦女和年輕選票。不料從這一連串的性騷吃案來看，卻讓人發現原來這一切只是民進黨用來包裝的「人設」。

第三是「理念綁架」。這些受害者當年無論是黨工、拍攝競選影片的女導演，還是民運人士的學生，基本上都是認同民進黨的政治理念，或是這些政治人物的崇拜者，以致對加害者失去戒心。受害後還持續被黨內以「為大局著想」所綁架，為避免成為影響選舉結果的「罪人」，只有選擇隱忍。如果不是受到這波民進黨版的「#Me Too」運動鼓舞，絕大多數受害人可能終其一生都無法對人開口。

性平是普世價值，再高的理想和政治光環，都不容作為傷害他人的藉口。性騷案確實不是民進黨獨有的，但這波「#Me Too」運動卻揭開了民進黨假面之下醜陋的真相。