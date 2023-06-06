連日來，與民進黨相關的性騷擾和性平案件不斷擴大，民進黨黨政要員不斷出面滅火，其中，說得最多的一句話就是「對性騷擾零容忍」，然而，按照民進黨過往的習性，凡事大聲宣示「零容忍」的事，就必有包庇與吃案；零容忍就跟蔡政府動輒成立的「國家隊」一樣，已經成了反指標。

曾經因為與同黨立委王定宇爆出「房東房客溫馨接送情」的民進黨台北市議員顏若芳，日前在接受訪問時提到，民進黨對職場霸凌和性騷擾「零容忍」，不料旋即遭前員工出面打臉，稱曾在其服務處遭到拍臀性騷事件，但當時顏若芳卻並未處理，引發網友不滿認為，顏的反應就如同是性騷者的共犯，非常可惡。

綠營性騷案如滾雪球越滾越大、一發不可收拾，多位原本保持緘默的民進黨女性民代，迫於輿論壓力，也不得不開始發聲、表態。立委范雲、律師尤美女等發布共同聲明，對性平案件的被害人表達支持，並強調「這一次，讓我們好好接住妳、你」。

此外，范雲3年前控告國民黨立委陳雪生對她性騷，台北地院也在這波風暴中，「適時」做出陳雪生敗訴、需賠償范雲8萬元的判決。性騷與否跟當事人的主觀感受有很大的關係，因此，外界可以尊重台北地院的判決。

不過，既然范雲已公開強調要接住被害人，那麼，距離5月31日，民進黨爆發第一件性騷案已有近1周的時間，且之後又陸續出現那麼多起性平案件，請問范雲有主動聯絡那些受害人並伸出援手，提供他們法律或心理諮商等幫助嗎？還是她接了半天也只是想接到她自己而已？

婦產科醫師出身的民進黨立委林靜儀，向來標榜「為女性與婚姻平權大力奔走」，上次補選立委時，支持者還稱她是「台中媽祖婆」。這一波民進黨性騷連環爆，林靜儀一直默不作聲，日前她終於打破沉默，不料，林靜儀並不是關心受害人的權益，而是不甘心地說，如果性騷擾案加害者是非民進黨的人，那輿論討論的火很快就熄滅了。言下之意，林靜儀認為，民進黨承受的批判比其他政黨都多，很不公平。

其他黨確實也出現性平案，但一來案發時間多數比較久遠，需要更長的調查時間；二來，民進黨是執政黨，完全執政、權力極大，在權責應該相符之下，民進黨本來就應接受比較嚴格的檢視；何況，第三，目前爆料顯示，別黨的相關案例就沒有民進黨那麼多，輿論當然比較難一直討論。林靜儀的發言才有刻意轉移焦點、為民進黨遮醜之嫌。

總統蔡英文曾公開宣示「酒駕零容忍」，然而，民進黨內有多位重要官員有酒駕的紀錄，但他們卻仍然能夠平步青雲、位高權重。遠的不說，總統府發言人谷辣斯過去也曾因酒駕遭判刑，但民進黨政府不但一路提拔她擔任行政院、總統府發言人，甚至2022年提名她參選花蓮縣長。請問，「零容忍」了什麼？

其實，民眾對這個說話不算話的政府才應該是「零容忍」，堅持下架民進黨！

（作者為作家）