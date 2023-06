我提到30年代的「七君子」,為抗日而起的「愛國未遂罪」,但在70多年後,在台灣省有一個人「愛國欲遂、正遂」,結果還被判有罪,弄得家破人亡。

他,就是鄭大為,跆拳道九段的教練和國際裁判。跆拳協會對他停權3年,永不錄用,永不推薦。

而運動裁判正是不要「愛國」的,被說是「愛國裁判」,是對運動員最大的侮辱。

運動裁判靠專業、比賽規則,不靠愛國、更不能靠愛台灣、兩岸一家親。就是你的兒子在場比賽,你也不能夠胳膊往裡彎。

鄭大為就是不做愛國裁判,結果成為台獨氛圍下台灣省的全民公敵。

而那個鬧場,破壞運動比賽規則,愛台灣,激動地喊出:「Touch your heart and tell me……摸著你良心」的台灣省政務官曾志朗,自然成為人民的英雄。

2010年跆拳又發生了楊淑君黑襪事件,台灣政府馬上派這位護國神君去伸張正義,結果曾連運動場都不敢進去,因為現場氛圍極壞。在國際比賽中,台灣已是惡名昭彰。

當時在台獨氛圍中,幫鄭大為講話的,當然有我。其他黃光國、張大春、唐湘龍、羅佩瑩、鄭村祺、也講了正義的話,還有《熊出沒注意》送溫暖給災民的熊秉元。

《中國時報》的張宗琦:「難道我們也需要愛國裁判?當東亞運大會與我國,賦予鄭大為擔任裁判之職務與任務時,代表已經信賴鄭大為的專業與經驗(甚至可再加上信賴他是一個有「良心」的人),足資擔任一個公正而敬業的裁判。運動場上裁判與司法程序裡頭的法官其實很像,最重要的任務及使命就在『依法裁判』,別無其他。當包含鄭大為在 內的所有裁判都堅持他們職務的榮譽與對判斷的信心時,如果一定要求同國籍的裁判應當力挺自己的選手,那運動比賽還有何意義?」

JC鮮師:「欲加之罪,何患無詞!」鄭大為的裁判,被跆拳道協會認定並無不當。既然沒有不當,那進一步要判斷曾志朗的行為。曾志朗認為「金牌可以丟,但不能丟掉台灣的尊嚴。」似乎認為,為了達到愛台灣的目標,就可以在比賽場合上大吵大鬧之邏輯;這種邏輯好像跟某個政黨只要愛台灣,就可以鬧的邏輯一樣!

曾志朗的行為或許符合台灣民眾敢衝敢鬧的情感,或許也觸動了多年來討厭韓國小動作的情緒,但是筆者看了半天,還是難稱曾志朗的行為是妥當,引用鄭大為的話「囂張跋扈」或「煽動暴動」,或許略有過當,但實在相去不遠。

既然曾志朗的行為被論為不當或者是過火,因為他的現場反射性動作,使得時任裁判的鄭大為更因而遭到國內嚴厲的批判,所以也在媒體前,對曾志朗有一些火力強大的反擊,與民刑法上有關的正當防衛,也極為類似。

不論是裁判鄭大為對於曾志朗現場反應相去不遠的評論,或者是根本是個人操守的絕地反撲,在整個推論邏輯過程中都屬於正常的情況,最後卻被遭處停權3年,那就非常奇怪。

當自己批評韓國人小動作不斷、愛國裁判的愛國判決,卻在國內搞些寒蟬效應,希望創造出以曾志朗行為作為典範的愛國裁判,這種邏輯觀念又讓筆者想起郭冠英(范蘭欽)事件,一個熱烈追求言論自由的政黨,所作所為卻到處充滿著對於言論自由的戕害,實在是很奇怪!」

2009年12月15日人權日(鄭大為說10年後也是這天看到「中天」被封。他頭皮發涼。)一直到2022年4月16號,13年了,跆拳道協會才有如下的宣布。

大為教練2009年香港東亞運事件聲明文:

本協會對民國98年12月11日紀律委員會就鄭大為教練於擔任香港東亞運跆拳道競賽國際裁判期間的言行,所做的指摘及對其停權3年之裁處,並不妥適合當。

本會原認定:

鄭大為於該場男子72公斤級賽事所作判決是為錯誤裁決。

鄭大為以不當言行,公開中傷、污辱行政院政務委員曾志朗先生。

破壞跆拳道永續發展及跆拳道多年來建立優良之社會形象,影響社會大眾對跆拳道運動產生負面觀感。

另在中華台北代表隊對判決有所異議,尚未向大會提出正常程序抗議,在大會仲裁未作成結論前,鄭大為即於賽後對媒體發表個人看法,有違裁判職責等情。

因此,紀律委員會決議立即禁止鄭大為教練從事所有與跆拳道相關的活動與工作,為期3年。經本協會嗣後審慎查明,認為:

鄭大為先生及該場賽事全體裁判所做的集體判決是為正確裁決而非誤判或惡意之黑心判決。

鄭大為先生批評曾志朗先生,指其在國際競賽中干涉比賽,有損我國之國際形象。此為其個人依據運動競賽規則的判斷與言論自由,身為我國公民的鄭大為先生,這個批評確實是正確的,並無不當。

鄭大為先生獨立於其他裁判做出決定, 然而,他的決定與其他裁判一致,鄭大為先生的決定是可信的,因為這與其他裁判的判決不謀而合。他遵守國際裁判應有的獨立裁判的原則,為其以及所有的裁判所做的一致判決來辯護,亦屬正當。

即使其言論引起一些人不快及產生社會爭議,與本協會所主張的運動精神與原則,並無相關,更無抵觸本會紀律與榮譽的價值觀。

12年以來,本會此前之決定,己為鄭大為教練與其家屬之聲譽及其跆拳道事業造成甚大的傷害與損失。

本協會特此公開向鄭大為教練與其家屬表達最誠摯之歉意。

2022.4.16

23日,鄭大為對我說:「這一切就如同八年抗戰,是一場真理須探究,正義要強求的長期對抗,勝方已是斷垣殘壁,國雖未破,家卻亡矣,於此疫情肆虐的當下,我可以正大光明坦坦蕩蕩的一切從零開始,希望為時未遲。」