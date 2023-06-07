巴爾幹半島位於歐洲東南部，是歐亞交界重要的貿易通道，面積約15個台灣大，人口5700萬，境內有8個民族，宗教多元，是地緣政治的焦點，素有「歐洲火藥庫」之稱。

1945年二戰結束，巴爾幹半島成立「南斯拉夫聯邦人民共和國」，冷戰期間不靠北約，不依華沙，政治立場保持中立。1974年透過修法提升自治區的權力，之後各共和國要求獨立的聲浪不斷。當時北約站在支持獨立的立場，蘇聯則傾向維持統一。這場統獨之爭，最終因1990年蘇聯解體，在北約扶持反對陣營之下，南斯拉夫爆發了一場持續10年的內戰。

內戰期間最為中國人熟知的衝突，是1999年，北約轟炸南斯拉夫，美國B-2隱形轟炸機發射5枚導彈，「誤擊」中國駐南斯拉夫大使館，造成3人死亡，數十人受傷的慘案。

從這件慘案可知，南斯拉夫內戰絕不是單純的內戰。

2003年，聯邦人民共和國重新組建，國名改為「塞爾維亞」與「蒙特內哥羅」。其後國際勢力持續介入，最終在2008年分裂成7個聯合國承認的國家，以及1個部分國家承認，塞爾維亞卻認為是屬地的「科索沃」。

圖一：紅線範圍內為巴爾幹半島現今國界。

二戰於1945年結束，到1991年南斯拉夫爆發內戰以前，巴爾幹半島基本上能夠維持和平。直到北約介入，以「民族自決」點燃人民內心的火苗，統獨的戰火至今也不曾停息。

反觀中國，國土是歐洲1.6倍，人口占全球1/5，境內擁有56個民族、130多種語言，宗教單單是西藏密宗就有4大教派，維吾爾族又區分成3種伊斯蘭教。如此複雜、文化迥異的組合，倘若傳播民族自決的獨立思想，再透過國際勢力的蠱惑與介入，能夠想像在中國內部能製造何等的動亂嗎？

什麼是對、什麼是錯，什麼該爭取、什麼該放棄，短暫、混亂的世局難以找到答案。此時不妨把立足點抬高、眼光放遠，試看中國自1979年中越戰爭結束，迄今整整45年，能夠持續保持和平的原因是什麼？

不就是因為實行中央集權制度，國家力量足夠強大，以致統一的時間多，分裂的時間少？或許一黨專政是中國防範分裂、內鬥必要之惡。也難怪鄧小平曾說：中國不可行西方式民主政治，如行，中國慘過春秋戰國！（作者為海軍退役上校）

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