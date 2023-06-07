民進黨執政8年，民怨深沉，天怒人怨。從種種氛圍跟民調，可以看到，希望下架民進黨的民眾，大概佔6成。而從選舉的邏輯來看，不是連任的選舉，是最有換黨執政的機會。

而賴清德當選民進黨黨主席，又獲得民進黨提名以後，民調一直在37%左右。雖然賴清德是民調第一名。但支持非民進黨的比例，加起來都遠超賴清德。加上不表態的人，大概是6成。

所以，從下架民進黨這個目標來看，理論上機會很大。問題就在，這6成希望趕走民進黨的人，如果被分裂了。那就會變成2000年的陳水扁對上連戰跟宋楚瑜的三角競爭。

當時，因為國民黨提名連戰，宋楚瑜認為自己更強，執意脫黨參選。於是，反對民進黨的國民黨力量，分裂成連戰跟宋楚瑜兩個陣營。最後，國民黨連戰跟宋楚瑜的選票加起來，雖然是61%。最後卻是民進黨陳水扁，以39%的選票當選。

國民黨現在，因為徵召過程，跟侯友宜的個人因素，正在自我弱化。侯友宜過往不夠支持他的同志，疏離國民黨的立場。這一點，必須快速道歉解決。

侯友宜被徵召以後，無法快速處理郭台銘跟地方派系的反彈。這也讓侯友宜大傷。而侯友宜還有一個致命傷，就是帶職參選。這讓他無法以在野黨的姿態，全力攻擊。更讓他只能在下班以後，綁手綁腳的競選。

今年，柯文哲已經篤定參選。他的支持度，從12%到25%浮動。浮動的原因，主要就是國民黨的自傷，而不是柯文哲做了什麼。所以國民黨越內亂，柯文哲什麼都不用做，就坐等免費吸納國民黨原本的支持者。

國民黨一直希望藍白合，拉下民進黨。可是，先不管雙方在立場跟意識型態的差距了。光是利益衝突，就不容易解決。

要合作，要解決的是誰選正？誰選副？柯文哲如果搭配國民黨選副的，那他還怎麼拉政治獻金？國民黨可能屈就副的，讓柯文哲選正的？這兩種組合，都不可能，因為都違背自己的利益。

然後，區域立委，國民黨當然會提自己的人選。哪些區，國民黨要讓給民眾黨選呢？民眾黨要國民黨讓，國民黨讓不讓得起？

不分區政黨選票的爭奪，又是硬仗。民眾黨的利益，在於弱化國民黨，搶奪政黨票。柯文哲跟國民黨合作的話，兩黨的政黨票，會怎麼跑？如果跟國民黨的人搭配選，那民眾黨的政黨票當然潰散。他會嗎？

國民黨要保住自己的盤。而柯文哲民眾黨壯大的唯一契機，就是從國民黨剝皮剉骨。兩黨的利益是完全衝突的。拉下民進黨，只是對選民宣傳的手段。真正的目的，都是壯大自己。這要怎麼合呢？兩黨都會精細估算自己的利益。因為牽涉政黨的生死存亡，不會輕易讓步。

所以，民進黨的選舉策略很簡單。第一、賴清德喊出和平保台，強化美國支持。這算是基本操作。第二、全力鞏固自己的37%支持，支持度盡量往上多少都可以。所以賴清德面對民進黨各式醜聞，會快刀斬亂麻。第三、反綠已經自己分裂成藍跟白，國民黨又再分裂成兩股勢力。民進黨只要不斷平衡「反綠」的不同勢力，不斷擴大「反綠」陣營的矛盾，賴清德就可以穩定當選。

事情就是這樣，簡單清楚。但反綠要怎麼團結？國民黨要怎麼團結？要團結，碰觸的是人性基本的自我與自利本能。所以難。（作者為作家）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※