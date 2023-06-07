明代小說《金瓶梅》向來被許多學者論定為「反映社會現實」的一部鉅作，書中以西門慶為核心人物，凸顯出明代中葉的社會荒淫、奢靡的普遍現象，儘管作者明顯使用了小說誇張、渲染的筆法，集中在西門慶這一角色身上，具有烈批判現實的企圖，但卻未必果真可以反映出當時一般民眾的實際生活狀況。

不過，西門慶從一個破落戶子弟，開間生藥鋪起家，夤緣巧合，遂寖漸成為巨富，尤其是娶了孟玉樓之後，更是如虎添翼。有「錢」則能通神，是以西門慶憑藉著富厚的家財，廣其交遊，熱結十兄弟，就儼然成為清河一縣熾手可熱的風雲人物。有了錢之後，一來為增重聲望，二來為以官身保護貲財，當然就必須更上一層樓，故結交官府，甚至賄貨朝廷大員、覲見過皇帝，獲得了正五品的提刑千戶之職，就等如有了「權」。「錢」與「權」相互倚附，勢力薰天，在清河縣無出其右，惡性循環之下，自然無所不為，成為率獸食人的一頭猛獸了。

飽暖思淫欲，有了錢與權，西門慶除了生活當的驕奢外，更對「色」字縱欲無度，除了徵逐歡場，廣嫖妓女外，更娶了七房妻子，而魔掌所及，就是連家人僕婦，像孫雪娥這樣不起眼的丫環，也不肯放過，尤其是犯了大忌，連好友花子虛的妻子李瓶兒都偷上了手。全書「錢」、「權」與「色」，充溢篇幅，即便視為明代中葉豪富階層的「浮世繪」，恐怕也是具有相當的寫實性的。

西門慶是典型的威權代表，其最大的權勢來源，無非是朝中有人，蔡京就是他最大的臂助，提刑千戶雖只是五品小官，但在清河一縣，恐怕威權之大，是連清河縣令也難以望其項背的，此所以何九明知武大郎死於砒霜之毒，還是畏其權勢，不敢聲張，而全縣大小官員，也莫不仰其鼻息。西門慶在家中的權勢，也是無與倫比的，家主對從妻子、妾室到僕婦、奶娘，西門慶生殺予奪，是沒有人敢批其逆鱗的，就是那些曾經與西門慶有染的女人，又哪一個不是屈從於他的錢與權之下的？西門慶曾在吳月娘面前自吹自擂，「即使拐了許飛瓊，搶了王母娘娘，也減不了我的潑天富貴」，膽氣之粗壯、作風之囂張，令人鄙棄生厭，但國法如爐，何嘗能對他有所懲處？因色喪身，難道就算是天理昭彰嗎？

其實，自古以來，錢、權與色，向來是難捨難分，交相聯結的，不僅僅只有明代中葉的社會如此，就是當代台灣的社會，尤其是政壇之上，又何嘗不是如此？張竹坡說，《金瓶梅》是「古今天下第一淫書」，以此而言，西門慶自是可當得起「古今天下第一淫人」（不是賈寶玉的那種「淫」）了；但是，台灣政壇上，錢、權與色交相迭應的「西門慶」、「淫人」，恐怕也未必會遜色多少。

台灣雖號稱「民主」社會，執掌大權的，都是由選民一票一票選出來的，但欲參加選舉這種必須耗費大量貲財的活動，如果沒有富厚的身家，又豈能雀屏入選？選舉，在某些政治人物眼中，其實就是一種商業投資，雖有風險，但投資報酬率之高，卻也讓人趨之若鶩。一旦選上，等如是有黃馬褂加身，憑藉權勢，可以招財納賄、設局立法、掛鉤黑白、吸攫財源，試看一下台灣近期發生的I.BM詐騙案，有多少高官顯貴淌入了這個渾水？這不是官商勾結、錢與權的惡性循環嗎？有錢又有權，這就是可以在政壇上暢通無阻的通行證、護身符，天大地大我最大，這幾日一連爆發出來的「性騷擾案」，當事的無辜受害者，又哪一個不是因其權勢的威逼，而只能飲恨吞聲？這群寡廉鮮恥的政治人物，又哪一個不是當代的「西門慶」？

台灣政壇的錢、權與色，像是潛伏於海面下的冰山，選舉不過是一面水上的鏡子，雖可照見冰山的一角，但掩藏於海面之下的，正還不知有多少。我們雖不敢說「天下烏鴉一般黑」，但其頻率之高、數量之夥，想來已絕非「個案」可以形容，而是跨黨派、橫政界的普遍現象了。《金瓶梅》不過寫了個西門慶，論者已謂隱伏了明末大亂，甚至亡國易姓的徵兆，而當今政壇上竟有如此之多的西門慶，台灣的未來，又將會如何？真的是令人很難想像的了。

《金瓶梅》中的西門慶，畢竟還是遭到報應的，至少壯年殞身，為患猶小，而大樹飄零之後，西門一家遂告中落，讀小說的人，雖是覺得猶有憾焉，卻也不無欣慰之處；但當今政壇的西門慶，壞事做盡之後，豈真的會有報應臨身？即便是東窗事發，輿論抨擊，可高官厚祿，依然可以持續享用、逸樂終身，而代代傳襲，富厚累世不絕，西門慶雖死，富二代、富三代，還是一樣可以呼風喚雨，又有誰能奈何得了他們？

我生平不喜歡《金瓶梅》，原因非常簡單，無病無痛，死於牡丹花下，也算是「盡得風流」了，幾曾因其所造諸孽事，而及身受到什麼切膚之痛的報應？反而我喜歡《水滸傳》多一點，至少，獅子樓中，武松的鐵拳痛擊，還可以為我一消鬱悶之氣。只是，當今世上，又豈會有另一個武松？（作者為退休大學教授）

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