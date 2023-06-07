我從一位美國人口中聽到一則非常令人震驚的消息。那一刻，我從未感到離戰爭如此接近，戰慄的接近。我不知道這則消息的可靠程度也不曉得是否屬實，一切都有待查證。但如果我不說出來，就永遠不會有人去查，然則這可能是樁大事，可憑我對時事的淺薄認識卻無法判斷。琢磨好幾天後，還是決定說出來，即使這有可能是一場烏龍，或是個無聊的黑色笑話。

前一陣關於炸毀台積電的話題在台灣甚囂其上：若中國武力犯台美國就要先把台灣的台積電炸掉諸如此類。這些論調出自美國麻州的眾議院代表莫頓（Seth Moulton）以及美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert C. O'brien）之口。只要google 一下youtube 就能找到關於這件事的整個視頻和報告，不容我們行政院長、外交部長或哪個官員任何聲色俱厲的否認。

而我聽到的更甚於此。我從一個美國人口中聽到的是：事實上台積電已經被台灣當局接上線處理好了，只消按下按鈕隨時都能炸毀。就是為了防止台積電以及晶片製造的機密在萬一開戰時落入中國之手。

這...有可能嗎？如果屬實，誰會是那個操作按鈕的人？我們的國防部長？總統？還是美國國防系統？喔，拜託，台灣還是個主權獨立的國家嗎？

這實在太不可思議；太匪夷所思了。晶片製造的機密應該早已置放在安全的地方，包括持有機密的工程師也不可能只區區幾人。光炸掉台積電這個建築物有個屁用？

但是回過頭來想，既然前美國家安全顧問歐布萊恩等有炸毀台灣台積電這樣的說法，就表示台積電這座建築內確實藏有不能讓中國得手的東西。預先處理這樣的思維確實符合美國人的思考模式和行事風格。與其等到中國攻來再炸，或不如乾脆先把台積電接線處理利索，屆時只要按個按鈕就整個爆破。

當我問他消息來源，他只說是在台積電工作的人告訴他的。我再追問是高層還是一般工作人員？對方是你朋友嗎？從此他便三緘其口不再答覆。

我在政治和時事上的知識太過粗陋淺薄，無從判斷這事的真偽。我不知道這是否有可能是真的，或只是某人隨口而出的無稽之談？（作者為作家）

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