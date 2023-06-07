民進黨黨主席暨總統參選人賴清德針對黨內連環「性騷醜聞」祭出三大改革方向，因為「廉價道歉」無法平息輿論撻伐，遂以「公開宣示」為黨止血挽回聲勢，當民進黨的「權力官僚」強化組織上下絕對服從，那麼狼選之人的「性騷醜聞」就會層出不窮。

德國社會學者韋伯提出「科層制」（bureaucracy）的觀點解釋「官僚主義」，它是透過理性設計作為控制，目的為設立人類行動合理化，進而形塑自主服從體制性，最終能讓組織發揮最大效益；如今民進黨組織內的「性騷醜聞」宛如雨後春筍，透過外部公共輿論突破內部儀式主張，身為黨員若都陳陳相因，如何說服人民會大義滅親。

賴清德為民進黨性平事件親上火線公開致歉，黨內組織文化進階到職場霸凌，顯現權力不等以及資源濫用，內部督導漠視縱容息事寧人，如此這般如何完成選民託付？黨內官僚強化「權勢」強迫就範，女性被迫剝奪個人主體，已在「性別階層」當中淪為絕對弱勢。

賴清德口中三大改革方向也是流於官樣文章，第一，建立直接申訴窗口，表示黨內已經成立申訴管道，搬出「祕書長們」與「專責信箱」，最終難保受害者們不受官僚體系壓迫。第二，零容忍的處理原則，民進黨一律開除加害者等，試問目前放任漠視的「間接加害者」，是否也該負起政治責任。第三，立即修改黨內規章，強化整體性平機制，卻對檢討性騷法規以及通報機制的「性騷機制提案」全面封殺，凸顯維護女權淪紙上談兵。

賴清德因黨內性騷事件宣稱「再黑暗的瘡疤都要揭開」。而今年又應逢大選若性別平等淪為政治工具，進入選舉攻防中的公共議題，最終恐讓「性騷官僚」依舊甚囂塵上，而不會有實際的解決方案。兩性平等必須回歸身理心理，抵禦父權從家庭、社會、意識型態強迫女性受到形塑，導致「長官面子」「大局為重」、「工作氛圍」等官僚文化，不再加深「先歧視後性騷」的負面文化，同時，積極宣導性平觀念，而非只是淪為口號！

狼選之人的「性騷官僚」正在成形，導致民進黨內無法大義滅親，女性淪為「性別階層」的絕對弱勢，賴清德的三大改革仍紙上談兵，如何平息「信賴危機」。

（作者為專欄採訪作家）