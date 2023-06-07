上周，民進黨接連爆出多起性騷擾事件，多位年輕女性黨工指控在黨部任職期間，曾在工作上遭到性騷擾，而且雖然循程序向上級反應，卻反過來遭到黨內高層的檢討，甚至指摘被害人當時為何不「尖叫」、「跳車」等等，引發軒然大波！尤其民進黨一向高舉兩性平權大旗，但是面對黨內先進或是戰友對年輕女性黨工性騷擾時，居然選擇站在加害者的一方，更是讓民眾大感「人設崩壞」！網友們紛紛力挺受害者，並強調「我們這次不要『算了』」！

無獨有偶，兩年前才回到國民黨的傅崐萁委員，也被記者董成瑜女士公開指摘，在2014年時，曾在一場政媒高層出席的餐會上，時任花蓮縣縣長的傅委員對同桌的董女士摸手並親吻其頭部！董女士此文一出，各界對傅委員的批評也如潮水般湧現。相對於民進黨多年前維護加害者而未展開性平調查，國民黨則是從朱立倫主席到總統候選人侯友宜，均強調不護短，絕對查到底！國民黨並強調，即刻啟動黨內性平調查機制，會依據事實與證據妥適處理。

筆者認為，雖然都是涉嫌性騷擾，但是這兩個事件的本質截然不同。民進黨顯然是呈現了對職場性騷擾漠視與縱容的慣性。民進黨在接到受害年輕黨工的舉報後，不但沒有依照《性騷擾防治法》第7條採取有效的糾正及補救措施，並且明確違反了《性騷擾防治法》第13條規定的調查義務。其中，針對並未採取有效糾正及補救措施的部分，依據《性騷擾防治法》第22條，應承擔1萬元至10萬元之罰鍰責任（並得按次連續處罰）。

相對於此，傅崐萁委員於2014年時根本不是國民黨黨員，國民黨之前也未曾接獲任何相關之檢舉，所以國民黨並無違反《性騷擾防治法》第7條的法律責任問題。如果性平調查結果屬實，國民黨除了可將此列為立法委員提名參考之外，也可考慮依法向地檢署提出告發（「意圖性騷擾，乘人不急抗拒而為親吻……之行為」，構成性騷擾防治法第25條的性騷擾罪）。

必須提醒的是，由於性騷擾罪屬「告訴乃論」，所以除非董女士向地檢署提出告訴，否則地檢署無法進一步偵查、起訴。尤其性騷擾罪的追訴時效只有10年，而董女士指控的性騷擾行為發生在9年多之前，所以如果董女士必須把握時效，才能夠追究傅委員的刑事責任。

各個政黨應遵循《性騷擾防治法》之規定，建立中立、有效的性騷擾申訴機制，並且應訂定、公開揭示性騷擾防治措施，以便受害者得以有效主張權利，而排除「黨工相護」的陋習。

這次，我們不能就這麼算了，好不好？（作者為前國民黨考紀會主委、執業律師）

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