新北市長侯友宜於5月17日受國民黨徵召，參選2024總統大選，被認為是藍營最強金雞母，因為去年的新北市長選舉時，他以46萬票的差距狂勝對手林佳龍，是藍營選情最好也最穩定的地方首長，所以即便冒著被冠上落跑市長稱號的風險，也要推侯友宜成為此次國民黨總統候選人。

但站在青年的角度來看，我個人卻對藍營此次選情不太樂觀。直奔結論，社會大眾關注此次總統大選的熱度，相較以往來說是相當的低迷，尤其年輕人是不太關心這次選舉，不然就是對藍營選情感到不樂觀。而侯幾乎沒在經營對年輕人的吸引力，例如近期在台大舉辦的校園總統馬拉松講座，新聞曝光度相當高，尤其是對明年首投的大學生而言；但侯市長卻因故未能出席，當天只有柯文哲跟賴清德出席，而第二場只能作罷，在新聞的呈現上就會對侯不利，在年輕族群的票倉上恐怕是不小的傷害。當下來看，多數年輕人不是挺賴就是挺柯。

若說藍營的勝算，倒也不是沒有。以台灣選民結構來看，撇除一定會投國民黨的深藍鐵票倉，侯友宜的立場趨於中立，是非常不藍的候選人，理論上來說可以涵蓋較廣泛的選民，勝算還是有的。

目前筆者觀察到的情況來說，藍營面臨兩個潛在風險：第一，許多立場中庸的高知識分子，認為柯文哲是民粹，會導致台灣民主倒退，更不乏有中間選民認為柯是白皮紅骨，友中親中，易失言又非常自我中心等等。但同時也是因為這幾點，加上柯罵綠營的力道比罵藍營還兇，一般被認為偏藍，因此多少能吸到泛藍中間選民的票，而去跟侯分票，所以對藍營來說是不利的。

其次，本次的兩大黨候選人，侯跟賴，兩人的新聞熱度都非常低，也沒有鮮明強烈的立場或任何大作為，所以很多人覺得這次大選的投票率應該會創新低；而中間選民害怕賴清德帶領台灣人走向戰場，但又不覺得侯友宜能做到什麼，所以就乾脆不出來投票。反觀，當下新聞熱度最高的人是柯文哲跟郭台銘，但前者是第三位小黨，本來就不容易選贏，後者有被國民黨放棄而沒得選。熱度高的人選都不可能當選，中間選民也就失去投票的興致。

為什麼說這對侯來說是劣勢呢？因為綠營支持者凝聚力很強，無論候選人好壞，一定會出來投民進黨候選人，風雨無阻，所以「基本盤顧得好」。然而國民黨的動員效率則不如民進黨好。現在的情況是，侯友宜的立場其實會讓深藍支持者不滿意，因為侯沒有批評過蔡英文，也沒有跟民進黨對著幹過，對藍營立場的支持力度都很微弱，所以有一說是深藍支持者會乾脆不出來投票。雖然筆者覺得這種說法的可能性不大，而且這個觀點是相對綠營選民的動員率而論的，但整體來說，國民黨很有可能面臨基本盤不保的風險，投票率低所削弱的票數，反而多半是藍營的票數，無論深藍或淺藍。

所以侯友宜如果要挽救票數，現在最好的策略就是「戰略清晰」，盡可能發表明確的立場和言論，來換取更高的媒體曝光度，用新聞熱度來挽救基本盤跟中間選民的票數。侯團隊必須要很擅長操作網路新媒體平台 (如：Instagram, YouTube, TikTok)，來塑造一個新的人物形象，跟過去擔任新北市長「好好做代誌（好好做事情）」的風格切割，並且炮火稍微拉大對準民進黨，重回正藍軍，但務必不失他本身理性溫和的基調。此外，他也需要增強國際觀跟論述能力，目前的他固然不差，但選民看不到也聽不到他明確的論述跟立場，何以服人？

若能顧好這幾點，侯才能發揮他本身立場中立溫和，以至於拉得到足夠多中間選民選票的最強優勢，來跟當前最強候選人賴清德一戰，並且不會被柯文哲分票。（業餘政治評論員、國立台灣大學政治學系在學生、大九學堂二期學員）

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