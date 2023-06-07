美國在台協會（AIT）主席羅森柏格4月中剛訪問過台灣，日前再度抵台訪問6天。她在AIT台北辦事處與媒體座談時表示，很高興上次訪台時，有機會和跨越各政治光譜的領袖交流，這次期待有更多機會，和各陣營已被提名參選總統的人士交流。她還表示，美國不會在明年的台灣大選中選邊站，不論台灣人民選出哪位總統，美國都將持續與其合作。

美國不支持台獨

羅森柏格的說法，顯示美國對台灣的繼任總統還沒有「口袋人選」。那麼，這次來訪，應是對已被提名的藍綠白3位總統參選人進行「面試」，讓美國政府做出誰是蔡英文最理想的接班人的決定。美國考量蔡英文最佳接班人，不可能從台灣的黨派立場做出選擇，畢竟台灣有自己的國家利益，美國也有自己的國家利益，兩者未必能畫上等號。

以美國的國家利益而言，美國考量的不只是台灣統獨的問題，更重要是美國在印太地區的戰略利益，及美中長期戰略競爭等結構性因素，台灣只是美國印太戰略利益的一小部分。美國可以不允許大陸對台武統，卻不可能阻止兩岸和統，對美國而言，能夠守護兩岸在不統不獨原則下對話的總統參選人，應該是最優先考量的人選。

以近日在新加坡舉辦的第20屆香格里拉對話會來看，美國國防部長奧斯汀的演說措辭強硬，指責中國大陸在亞洲地區對領土主權的伸張，越來越具脅迫力且咄咄逼人，在東海、南海、台海等地區頻頻威脅印太的安全、穩定與繁榮。大陸國防部長李尚福也很強硬，不點名指責美國肆意插手他國內政和地區事務，動輒單邊制裁、武力脅迫，四處發動「顏色革命」和代理人戰爭，搞亂一個地區後一走了之，留下一個爛攤子，我們決不能讓這樣的事在亞太被複製。

美國希望維持印太地區既有秩序，大陸卻認為美國在攪亂區域安全，李尚福只願意跟奧斯汀握手，卻不願意坐下來對話，讓急於跟中國進行對話的拜登政府憂心忡忡。

在美中關係不睦情境下，美國希望台灣「聽話」，但又不樂見一個「麻煩製造者」總統。這也是自稱「務實台獨工作者」的賴清德，讓美國不放心之處，化解美國的「疑賴」，不是抱美國大腿就可以取得，而需要論述清楚他準備在兩岸與印太地區扮演什麼角色。

至於國民黨提名的侯友宜，雖然被認為美國和兩岸經驗不夠，但國民黨中央和美國政府的聯繫管道已經恢復，和大陸高層之間的溝通順暢，九二共識仍然是國共對話的基礎。侯友宜高舉中華民國的旗幟，重視法統的藍營應該不需要擔心他變成李登輝第二。侯友宜在國民黨中央加持下，兩岸問題可信度上高過賴清德，由他來執政應該不會有在統獨議題上發生暴衝的行為。

侯友宜可信度高

再看民眾黨的柯文哲，儘管柯文哲聲言他是最能跟美國與大陸溝通的人，上次到美國訪問也見到白宮關鍵人士，美國確實看好他在這場大選的角色。但千萬不要輕忽，民眾黨是一人政黨，柯文哲可以在選戰上「造浪」，但當選後如何治國？恐怕連第一層院長級名單都排不出來，遑論第二層部會首長、第三層署長及多如牛毛的國營事業與政府法人。

這次羅森柏格來台「面試」，柯文哲是否能在國際和兩岸論述與治國問題上提出可信、可行的方案，應該是他能否取得美國信任的關鍵。

美國不支持台獨，這是美中建交以來不變的原則。大陸認定台灣問題是「中國核心利益中的核心」，尤其是大陸國防部長李尚福在香格里拉對話會中再次聲言：「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整。」這段話不僅是說給台灣聽，也是說給美國聽。

大陸一再警告台獨與外部勢力干涉之下，美國為維持台海和平，是否支持「台獨金孫」賴清德，這是羅森柏格在台灣進行各黨總統參選人「面試」時，需要長考的地方。