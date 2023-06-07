美國著名中國專家，曾任駐華公使和駐沙烏地阿拉伯大使傅立民日前接受媒體訪問指出，中美關係急轉直下，現在已從良性競爭變成惡意對抗，形成以削弱對手為目標的零和博弈。如果情勢繼續惡化下去，那就將變成誓不兩立、不共戴天，企圖消滅對方的敵對戰爭。

面對嚴峻而敏感的中美對弈，許多外交與國安專業人士感到憂慮，亟思如何改善雙方關係。美國前國家安全會議顧問、喬治城大學教授梅代羅斯5月26日在《金融時報》著文指出，「美國及其盟友正處於一種新型戰略競爭的初級階段。該競爭在現代國際事務中前所未有。」在經歷了數月的爭吵和僵局之後，「美中兩國正嘗試恢復接觸」，雖然這一機會之窗開放有限，但若得到妥善運用，將為兩國創造更多有彈性且富有成效的關係。值得關注的是，這是2024年美國大選前「拜登的最後機會」！

在美國行政部門試圖透過和解對話，緩解中美敵對情勢之際，國會議員卻依然我行我素，堅持「美國第一」，不斷強化對華壓制，企圖藉由對台軍援及擴大軍售，圖利軍工複合體、厚積自身競選資源；並拉攏美國盟友，有意在東亞地區製造另一場烏克蘭式的決死戰。

但迄今為止，準備參選的台灣各黨政治領袖，尚無任何一位甘願以澤倫斯基自期自任，將台灣導向戰火！同時也都積極呼籲和平止紛，亟力避免兵戎相見。其中關鍵原因有三：

第一，台灣不是烏克蘭。兩岸關係是國際認可的「一個中國」原則下兩個政治實體的互動交往，而不是兩個主權國家間的競爭對抗。在經貿方面台灣對大陸高度依賴，而台美之間卻不具備這樣的經濟實力和物質基礎。台灣人普遍認清這樣的客觀現實，絕不可能犧牲自己的生命、財產、尊嚴與福祉，為少數政客和軍工集團的自私自利而獻身效命。

第二，台灣與大陸同宗同文同種，兩岸四地互利共榮，不存在俄烏之間的民族仇恨與地緣矛盾。絕大部分台灣人認同自己是中華民族一份子，與大陸之間存在不同的政治體制。因之「一個中國，兩種制度」乃是客觀的事實，體認到兩岸存在著中華民國與中華人民共和國兩種不同的政權體制，這也正是「九二共識」強調「一個中國、各自表述」的深蘊所在。相對的，從1991年以來，俄羅斯與烏克蘭是國際承認的兩個主權國家，並不存在「一俄兩制」的基本前提。

第三，中國大陸不是俄羅斯。它不是冷戰時代社會主義陣營的領航人，也不是美蘇兩極對抗中的任何一極；它是不結盟國家、非西方世界以及「全球南方」在發展路徑上的另類選擇，與西方現代化經驗迥然不同。

質言之，這是「新型大國關係」的戰略競爭，反映出中美兩國不同的道路選擇。但是台灣並無足夠的實力參與這樣的博弈，明智的政治領袖也只能靜觀其變、沉著應對，盡可能避免讓台灣成為無謂的棋子或無奈的棄子！這才是真正的政治智慧與道德抉擇。