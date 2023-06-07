美台關係最近是否有點隔閡而需要釐清？所以美國在台協會（AIT）主席羅森柏格才需要於6月5日來台、要到10日始行離台，等於在台整整訪問6天，而且行程中又需拜會我國政府高層及相關部會，就台美關係各項議題交換意見，可以說是相當密集。

更重要的是，羅森柏格是在今年3月20日始告接任AIT主席，緊接著在4月就首度以AIT主席身分訪台。當時還曾晉見蔡英文及賴清德正副總統，並拜會過政府各部會高層首長，理論上她應「記憶猶新」才對。更何況，台北這段期間內閣也沒改組，對外政策也沒見有波動，羅森柏格需要來台訪問長達6天，表示台美關係在最近期間有了一些新的發展，亟需要雙方就這些「發展」進行些釐清及立場重述。

台北外交部所發布的新聞稿則非常簡單指出，羅森柏格6月5日至10日訪台，這是她就任AIT主席後短期內二度訪台。蔡總統在今年「民主夥伴共榮之旅」過境紐約及洛杉磯期間，羅森柏格均親自迎送並全程陪同，展現拜登政府對中華民國台灣元首過境的禮遇與重視。外交部表示，誠摯歡迎羅森柏格再度來訪，期盼雙方在現有堅實穩固基礎上，持續穩健深化台美各個領域的合作夥伴關係。

這份官方說明，並未就羅森柏格在4月至6月短短的期間內，就訪台兩次的頻率而提出強調的解讀，而且在這之前，AIT的主席會在短期之間，會來台北訪問，而且拜會正副總統之外，尚需密集拜會我國政府高層及相關部會，可說是相當罕見的。

那麼，短期之內兩度來台，所為而來？羅森柏格在AIT舉行媒體座談會時有過表白，她說期待這周可以有更多機會與不同黨派的總統參選人進行交流。根據她致詞時所說的一段話來佐證：台灣是印太區域的民主燈塔，美國相信並支持台灣明年將會舉辦一場自由且公平、符合民主體制的總統大選。並且承諾，2024年不論是哪位候選人當選，美國都會繼續與台灣合作。但是當羅森柏格再表示「美國不會在台灣大選選邊站」，這句話其實是美國歷來政要訪台時在碰到選舉時所說的金句；但她也反對「來自境外的外部勢力來干預台灣的選舉」，倒是這句話才是重點。北京有沒影響到台灣2024年的大選，應是羅森柏格此行最重要觀察的任務。

另外，是否因為美方發現了台海最近有了新的緊張氛圍？根據加拿大《環球新聞》最近一項報導指出，美國伯克級驅逐艦及加拿大哈利法克斯級護衛艦，在6月3日航經台灣海峽時，曾發現一艘中共軍艦逼近美艦，雙艦曾相距最近只有137公尺。為避免兩艘軍艦撞上，美艦不得不減速並稍微改變航向。對此，我國防部在6月4日呼籲對岸避免過度挑釁，希望共同維護區域和平。羅森柏格也希望透過台北了解到台海的情勢。

另項關切是有關2024年台灣大選，中時在6月6日有篇報導提及淡江大學助理教授陳奕帆認為，雖然美方基於「一視同仁」立場，但仍會和中意的參選人合作，所以「美方不喜歡的人很難當選」，讓兩岸關係和緩才符合美國利益，對台獨立場明確的民進黨總統參選人賴清德反而會較擔憂。陳奕帆也透露，據他所知，美方沒有很喜歡民眾黨主席柯文哲訪美後的成果，因為柯一直強調美中等距，美方並不喜歡這個概念。最後相較之下，侯友宜雖尚未闡述主要外交論述，但國民黨和大陸之間關係較佳，在可控管的美中台關係中，侯出線對三方來說比較理想。不過這份分析最後是否屬實，仍需注意後續發展。（作者為澳門理工大學名譽教授）

（作者為澳門理工大學名譽教授）