6月5日，蔡英文總統在與環保團體座談時提到，一旦面臨非常危急的情況，「核電是非常非常極端之下，可能的方案之一。」這個說法呼應民進黨2024總統參選人賴清德5月28日與學生座談時的說法，足見「動用核電」已進入蔡政府執政團隊；更準確地說，是成為民進黨的能源選項。

6月7日，台灣美國商會發布《2023台灣白皮書》，對台灣能源發展表示憂心，並指出再生能源進度嚴重落後，不但影響產業運作，也衝擊國家安全。儘管蔡英文上任後，美國商會每年的白皮書都對能否落實2025非核家園提出質疑，但因為蔡英文就要下台了，因此2023白皮書針對的是可能上台的人。

從上次決定參選總統以來，賴清德一直有個固定開會的能源專家諮詢小組，提供政策分析，他知道這是重中之重的課題，為此已準備逾5年，加上親眼看到這幾年台灣電力窘境，「務實」如賴清德，怎會不知2025非核家園玩不下去了？

對蔡英文來說，非核與否其實並不是她的核心價值或神主牌。重點是，非核對召喚支持者有用，是一張選舉牌，如此而已。2019年，蔡英文公開表示，「只要蔡英文在、只要執政團隊在」，非核家園政策就不會改變；前中央研究院院長李遠哲也轉述他與蔡英文針對能源政策的談話指出，蔡英文告訴他，2024之後就不關她的事了。蔡英文講得很清楚，她的非核保證是有前提的，就是「只要蔡英文在」，而2024年之後她不在了，非核家園就不在了，在邏輯上是說得通的。

賴清德和蔡英文先後提出緊急狀況下核能是選項，但兩人心態並不同。

賴清德沒有2025非核家園的包袱，所以必要時可以把核電派上場。蔡英文的談話，表面是順應賴清德說法，給核電開了一道門，實則挖了一個坑給他。蔡英文的愛將、前國安局局長陳明通曾多次表示，蔡英文任內不會打仗，而日昨蔡英文說，她有特地向賴清德確認，是在中共武力犯台之類的事發生時，不得已才會啟用停役核電。

兩種說法兜在一起，令人聯想，莫非蔡英文是暗示，如果賴清德當選總統，台海有發生戰爭的可能性，所以才需要使用停用的核電？學法律的她頭腦很清楚，談到重啟核電綿裡藏針，倒打賴清德一耙。

如果非核家園做到了，是蔡英文高瞻遠矚；但在蔡英文卸任前，核三廠的2個機組都還未除役，所以，非核家園的使命本來就得靠繼任者完成，如果做不到，轉彎的也不會是她。從頭到尾，蔡英文都站在道德制高點，她實在是高手中的高手。

（作者為資深媒體人）