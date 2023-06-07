美國在台協會（AIT）主席羅森柏格7日拜會立法院，民進黨黨團除了表達歡迎，還提出2個請求，一是促成蔡英文總統參加今年在美國舉行的「亞太經濟合作會議」（APEC）；二是協助台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。

前者，美國已表明「目前」按慣例辦理，意思就是不會邀請蔡英文參與；後者，美國自己就不是CPTPP的成員國，要如何協助台灣加入呢？事實上，美國本身就對這類區域經濟合作組織興趣缺缺，前任總統川普上任第一天就簽署行政命令退出CPTPP的前身，民進黨還要羅森柏格幫忙加入，簡直就是所託非人。

綠委還提到，非常感謝美國國務卿布林肯上個月在世界衛生大會（WHA），跟很多國家代表一起支持台灣參與WHA。說到WHA就讓人感傷，總是嚷嚷著說支持台灣參與的美國，卻不肯實際提案，口惠實不至，布林肯再講一百次也沒用，其他口口聲聲挺台灣的歐洲和日本、澳洲也是如此。大家都是每年一次行禮如儀，沒有真正採取行動。

世界衛生組織（WHO）的會員國確實絕大多數是主權國家，但觀察員則有巴勒斯坦、爾他騎士團，還有紅十字會等。台灣申請成為WHA的觀察員，並不會影響美歐大國的一個中國政策，但多年來，這些國家始終不肯踏出一步。民進黨真該好好想想，蔡政府執政以來，到底靠美國增加了多少參與國際組織的機會？一個也沒有！

台灣失去一堆邦交國，美國也使不上力，現在民進黨還要拜託羅森柏格幫忙加入CPTPP、讓蔡英文出席APEC，不是演戲給台灣人民看就是在作夢！