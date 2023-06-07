國民黨繼對手陣營民進黨率先推出總統候選人後，終於千呼萬喚始出來把新北市長侯友宜拱上前線，代表藍營掛帥出征，雖是如此，黨內仍然醞釀著不少潛在危機，「換侯論」等分化團結的論述甚囂塵上，也讓黨內期盼的團結合作持續蒙著一股淡淡的隱憂。

初選失利的郭台銘口口聲聲以大局為重，但身邊的狗頭軍師們似乎不放棄任何一絲機會，藉由各種場合想要再為郭董創造敗部復活的局面，畢竟難得綠營大挫敗，接連從總統論文門、去年選舉諸位民進黨政治明星論文抄襲被披露，近期性騷陸續被踢爆，遭受連續重擊，讓在野各黨對於明年勝選的信心大幅增加。

即便民進黨有著為數不少的施政劣跡、道德敗壞淪喪，但現況仍然在民調上穩居第一，加上過去總統大選國民黨臨陣換將，導致一敗塗地的慘痛經驗，警示了若不團結終難成功。台灣民眾在7年多的痛苦生活中已經壓抑不住心中的怒火，期盼的就是下架蠻横惡搞的民進黨政府，非綠陣營的任何分化、分裂，都不符選民心中的期待。

郭董絕對會是國民黨重返榮耀的重要推手，所以不管是三套密謀敗部復活的劇本，或是三百套想取而代之的腳本，皆都是有心人士的壞心眼，也請郭董正式表態將全力支持侯友宜，促進黨內同心協力，才是真正為民著想。

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