兩岸關係定位無疑是2024大選的重要議題，對侯友宜而言，卻面臨要否表達支持「九二共識」的問題。當賴清德要求侯友宜要對「九二共識」表態時，就說明此一議題若表達不夠精準，勢必會成為民進黨用來攻擊的主軸之一。畢竟該議題要說明清楚並不容易，因此略過不表，反而不容易在大選中失分。

當然國民黨內外一定會有要求侯友宜就「九二共識」表態的聲音，解套之道在以中華民國憲法來定位兩岸關係，除非中共明確表態「九二共識」就是「一中各表」，否則仍以不針對「九二共識」表態為宜。

首先理由在於，海基會與海協會確實在1992年香港會談時，達成「雙方均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同，並建議以口頭聲明方式『各自表述』」的共識。不過，因「各自表述」是口頭聲明，未留下文字記錄，再加上擔心「各表」會被表成「兩國論」或「特殊兩國論」，因此自1999年李登輝提出「特殊兩國論」後，中共只談「一中」而不論「各表」。

當「九二共識」只剩「堅持一中」而無「各自表述」的空間，國民黨再如何強調「九二共識」等於「一中各表」，也難以說服台灣民眾在「九二共識」下，中華民國仍有表述空間。儘管馬前總統在祭祖之旅中，在大陸表述了中華民國，為「一中各表」爭取些許空間，但因中共始終未明確針對「九二共識」等於「一中各表」表態，台灣民眾又如何確定「九二共識」等於「一中各表」？

其次，當習近平提出「一國兩制台灣方案」，雖無涉「九二共識」，但卻被民進黨操作為「九二共識」等於「一國兩制」後，「九二共識」就更沒有表述為「一中各表」的空間。當「九二共識」被無意有意地操作，在台灣民眾心目中恐怕已留下等同「一國兩制」的印象。

尤其是台灣民眾特別是年輕選民看到香港經歷「反送中」運動，國民黨再宣傳「九二共識」等於「一中各表」，恐難敵各種媒體的反面宣傳。

最後，只要國民黨總統參選人表態堅守中華民國憲法下的兩岸關係定位，就能與偏離此定位的他黨參選人作出區隔，即使部分藍軍對未表態支持「九二共識」不滿，但最終會歸隊，畢竟在和平與戰爭之間選擇和平才是王道。「反台獨」可讓中共放心，暫免戰爭疑慮；反「一國兩制」可讓台灣民眾放心，沒有被矮化問題；兩者合起來可讓美國放心，台灣不會成為麻煩製造者。尤其，誰能在執政後不再讓百姓面臨「七缺」問題、居住正義得以確保，才是選民最關心的事！

（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）