「福建各地的筍，它們的土壤酸度、水分，還有乾燥程度，都不一樣，煮法自然不同。」手拿一盒鮮煮筍乾，「80後」台灣青年林易達向記者娓娓道來筍乾製作，「我們通過數據分析和現代化技術，在製作工藝上做規範化處理，最後做成標準化產品。」

福建三明永安市是「中國筍竹之鄉」，有全國最大的閩筍交易市場，每年銷售筍乾達1萬多噸和春、冬筍6.5萬噸。在這裡，林易達完成了從工程師到「新農人」的蛻變。

從台灣成功大學碩士畢業後，林易達曾任宏碁公司（台灣）軟體工程師，因緣巧合之下，一心想在事業上尋求突破的他遇見來台灣找尋商機的永安市毛氏食品有限公司，雙方一拍即合，商定合作。

「之前就聽過在大陸交流學習的朋友介紹這裡的情況，那時就覺得大陸農業的發展前景非常可觀。」林易達2014年「登陸」創業，「希望借助自己的專業知識，把科技的力量引入到生產全流程，實現企業的現代化發展。」

投身於食品加工領域，林易達引入國際食品加工技術，讓傳統本地竹筍擁有更加豐富的品類與口感，適應多元化的市場需求。他將台灣滷肉飯風味跟筍結合開發的台式香鹵筍、台式酸辣筍、阿嬤酸菜筍等「台式小菜」系列，受到市場熱捧。

2019年，林易達與永安市毛氏食品有限公司合資成立台厝（福建）科技有限公司（以下簡稱「台厝公司」），從事竹筍等農產品深加工，推廣農業新技術，研發農業文創項目。走進台厝公司，各種即食方便食品琳琅滿目，外包裝的色彩和圖案都十分搶眼。林易達說，公司生產的品種主要有四大類，包括鮮筍、筍乾、紅油和泡菜等，其中很多都是公司的創新產品。他告訴記者，台厝公司現已成為大潤發、廈門航空、星滿廚等大型企業跟上市公司的合作夥伴，合作穩定，去年產值達3000多萬元人民幣。

短短幾年間，台厝公司從一個300多平方米的小廠起步，現已擁有2萬多平方米的現代化工廠、三條不同品類的現代化生產線，獲得SC認證、出口認證、綠色食品認證，成為福建省農業產業化龍頭企業、三明市海峽兩岸鄉村融合發展示範點。

在創業初期，林易達也曾遇到波折，「在市場波動較大時期，向農戶收購筍，農戶往往不能理解隨行就市的收貨價格」，「因與銀行之間的糾紛，公司廠房一度面臨被拍賣的境遇」。讓他倍感慶幸的是，福建省、三明市有關部門的幫扶和支持讓企業轉危為安。

如今，台厝（福建）科技有限公司也與當地合作社深度合作，使得合作社農戶農忙時采筍務農，農閒時還可到公司工廠上班。林易達感歎道，公司與農戶互利共贏，關係更加融洽了。

今年5月，林易達因表現突出，榮獲「福建青年五四獎章」。身為福建省科技特派員，他還通過與食品文創電商聯合推廣，建立竹筍食品加工基地，創辦「心農業新未來」星創天地，並於2018年獲評「福建省級星創天地」，自運營以來，該平台累計入駐培育創業企業18家、團隊7個，培訓人員500多人次。同時，引導農戶優化蔬菜筍竹種植結構，帶動周邊近300戶農戶增收和農村產業發展。

「現在，大陸的惠台政策從中央到地方都很多，台商在這裡發展的機遇不可限量。」林易達認為，台灣青年應該趁年輕多來大陸走走，在這裡可以看到更廣闊的世界。

扎根「中國筍竹之鄉」，林易達表示，大陸筍竹產業前景非常好，計劃把公司打造成在筍竹領域具有影響力的即食產品和預制菜供應商。（雷朝良）