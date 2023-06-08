主計總處於日前公布2021年國富統計後，又引起年輕人一片錯愕，原因是這份統計顯示平均每戶財富（資產淨值）升至1,746萬元，這個數字對於許多青年人而言，實在太遙遠，太不真實了。

這就是平均數的毛病，平均數是把所有家庭的財富加總平均，其結果自然會與多數人的感覺背離，2010年耶誕節前幾天，國發會的前身－經建會發布一則薪資創歷年新高的新聞，時值歲末年終，這原是讓人快樂的消息，未料，次日抗議電話如潮水般的湧進經建會，連負責薪資調查的主計處也遭池魚之殃，民眾抱怨：「日子愈來愈難過，哪來什麼薪資創新高？」

平均每人薪資如此，平均每戶財富亦然，只要是平均數一定有這個毛病，因此統計學第一章告訴我們描寫一群數據，除了運用平均數，還要觀察變異數，如此才能了解這群數據所象徵的意義，平均數讓我們掌握總體數字的水準，變異數讓我們明白數字之間的分布情況，兩者缺一不可。

也因此，家庭所得自1954年起已有所得分配統計，當年是由台灣省政府辦理，隨後由中央的行政院主計處接手辦理個人所得分配調查，迄今我國仍每年公布所得分配統計，以讓政府在了解平均所得提高之餘，也能掌握貧富差距擴大的程度。此外，由於政府豐富的大數據資料，自2000年以來藉由所得稅的稅檔資料，也提供了更充分的資料，讓外界可以明白金字塔頂端前5％、1％的家庭有多高的所得，後5％的家庭有多麼貧窮。

有關所得分配的統計，由於起步得相當早，如今資料堪稱完備，惟家庭財富統計這部分，除了1991年辦過一次家庭部門的國富調查，有些財富分配的資料，迄今仍只有平均數，而沒有分配統計，因此，我們不知道30年來台灣財富分配的變化。也正是因為每年所公布的國富統計只有平均數，沒有五等分位、十等分位的分布資料，政府每回一公布，只會讓年輕人失望。必須附註的是，這裡的年輕人並非是甫自學校畢業者，而是在職場工作十年左右者，他們有工作經驗，對所得、財富已有概念的一群人，當他們看到每戶財富高達1,700多萬，只覺得遙不可及。

要怎麼化解年輕人心中的迷思，惟一的辦法就是精進國富統計，讓這份統計不再只有平均數，而且有五等分位、十等分位的分配資料，如此一來每個人即可了解自己是落在哪一層級，而政府也才明白財富差距有多大、以及造成差異的原因，該採取什麼重分配的方法，以避免貧富差距擴大形成嚴重的社會、經濟問題。

也許有人會說，有所得分配資料不就夠了，何必還要財富分配的統計呢？這是因為所得、財富是不同的概念，所得是指一個家庭一年收入有多少，而財富是指一個家庭所擁有的房地產、股票、存款、汽車等資產有多少，前者是流量，後者是存量，財富比所得更可以看出貧富差距的嚴重程度。

舉個例子，如前所言，政府在1991年曾辦了一次家庭部門的國富調查，這份調查有估出國內財富分配的情況，當年平均每戶財富是526萬元，前20％平均每戶財富1,306萬，反觀平均每戶家庭所得為59萬，前20％平均每戶所得113萬，這正是所得與財富的差別了。

再觀察1991年所得差距與財富差距的資料，依主計總處的估計，五等分位所得差距為4.97倍，而五等分位財富差距為16.8倍，由此可以看出財富分配不均更甚於所得分配，當年16.8倍已震撼社會各界，然而30年後的今天，財富分配統計付之闕如，沒有人知道這個差距是擴大到30倍、或40倍？然而，每次一發布平均每戶財富的數字，總要引起年輕族群的撻伐，由此推測，財富差距較之1991年必然擴大許多，民怨之所在，不可不慎。

我們十多年來曾屢次呼籲行政院重視此事，儘速精進國富統計，讓這份統計不只有平均數，也有五等分位、十等分位的分配資料，十年過去，如今依舊沒有動靜。試想，1991年沒有如今的大數據，得在電視上宣導，一戶戶實地訪查，如此不容易的工作在彼時都可以完成，如今政府擁有各類的大數據資料庫，只要主政者想做，給予統計部門綜整各部會資料庫的權限，適當的運用統計方法，完成財富分配統計並非難事，雖非彈指可得，但必是指日可待。

最後我們要說的是，有關財富分配統計，政府已耽誤太長的時間了，自1991年以來，長達30多年財富分配統計一片空白，期間歷經了七任主計長仍懸而未決，是該下決心的時候了。