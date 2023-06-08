打著民運的招牌既可要錢，又可享有光環遂行性侵猥褻之實，這筆買賣早就出了問題，一堆詐騙之民主掮客看到機會，絕不放過，並索求無度，迄今住豪宅，開好車，生活安逸，到了該喊喊民主反共時又是賺錢的好時機。這種不事生產沒有貢獻者，正在啃食自由民主的價值。

日前民運人士王丹被2名清華大學校友指控性騷擾及強制性交未遂，案子越演越烈，其中李姓校友更赴台北地檢署提告強制性交未遂，並呼籲其他受害者站出來。而清大除了中止聘任王丹，也發表聲明，將調查王丹在清大8年的開課紀錄，主動聯繫所有修課學生及助教了解是否有類似遭遇，也呼籲受害者主動聯繫學校。

以民運人士自居的王丹，真是臭不可聞，拿著台灣民進黨政府的錢批評台灣，性侵台灣人士，為什麽，這樣沽名釣譽的假民運份子，可以遊走在美台之間？還要養著他，慣著他，寵著他，真是民主最大的笑話，難道反中反共可以沒有是非底線？縱容一個政治掮客，真是民主的最大諷刺。

這些民運份子究竟對中國的民主有多大的影響與貢獻？拿著騙來的民主贓款，不勞而獲，不事生產，為什麽美台還要被這些詐騙者吃得死死的？罵幾句大陸就有源源不絕的資源挹注，這筆買賣還真是好做。

民運份子的亂象其來有自，都是被寵、慣及縱容而來的，一般人老老實實過日子還得不到一絲一毫的眷戀，這是哪門子道理。

民主，多少罪惡假汝之名以行，王丹的爭議罄竹難書，大魚大肉左擁右抱的背後是我們對民主自由的反思，躲在反中反共的大帽子底下有多少見不得光的醜事。

中國的民主化不能由這批詐騙慣犯所利用，他們既無心也無力遠遠躲在海外享福玩樂，這些罵幾句中共資金就源源不斷進來就是濫用民主、踐踏法治、傷害自由的最佳負面教材，一堆網紅躲在自由民主大旗下，正在對民主價值聯盟索求無度著。

總之，誠如楊蕙如表示我們不要再讓王丹這種人，長年利用過去受難死去的戰友，獲得政治和經濟的紅利，並且以人血饅頭獲得的名聲，可以再拿來性騷迫害別人。王丹所暴露的只是冰山一角，難道我們還要拿錢奉養這些詐騙性騷擾的罪犯嗎？

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※