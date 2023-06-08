第20屆香格里拉對話會（後稱香會）結束，但會場中爭辯的議題，仍然迴盪在亞太區域。香格里拉對話會為英國的「國際戰略研究所（IISS）」與新加坡政府共同舉辨，但IISS的角色似乎更重於新加坡政府。

「國際戰略研究所」是在1957年創設，追求的是「在國際關係中如何使用武裝部隊力量的研究」，隨著「戰略思維高度的上升」，納入了權力與安全的研究，如今，該所還肩負在東南亞地區，進行盟友聯繫與提供軍事教育訓練的協助。

由於IISS的屬性，決定了香會成為美英設定「戰略議題」與議程控制平台，進而預估活動在輿論效果目標的達成度。中國則在第18屆香會轉趨重視，派出國防部長級別代表參與，直接表達中國的利益及安全政策，與美國進行安全話語競爭。

議程與直觀閱聽

三天（6月2-4日）香會議程，第一天是總體性的，包括區域中的「網路、科技競爭、軍事能力發展、核安全問題」的討論。

第二天是重頭戲，美國國防部長奧斯汀以「美國在印太地區的領導地位」為題進行演講，隨後的四場會議，便在美國領導前提，討論了區域權力平衡、緊張情勢、海事安全秩序，及東盟中心與小型多邊主義的討論，歐洲聲音在此出現。

第三天是中國防長李尚福以「中國的新安全倡議」為題發表演講，其後的議程有亞太安全的新夥伴關係，以及合作安全發展模式的討論。

對話會中活動的亮點，在於美強調「印太地區領導地位」，中將以何種姿態回應，再加上6月3日中美蘇州號與鍾雲號船艦的摩擦事件，於奧斯汀演講時被傳入會場，更添加了美中間緊張氛圍，在往例上，第三天議程人流本應稀疏，卻意外地人滿島廳（Island Ballroom），目的無它，閱聽眾想直接的，未經轉述的閱聽，以理解中國的安全思維與軍事政策。

中美防長演說要點

中、美防長的演講各有側重。從演講主題來看，美國側重「區域領導地位」，中國則強調「全球新安全實踐」，彼此在空間範圍與角色思路，寬狹、深淺各有不同。

美防長演講可歸納三個要點：

一、強調自由、開放、安全的印太地區；透過和平對話而不是脅迫征服的方式解決爭端。

二、圍繞「軍事威懾計畫」的實踐，說明聯盟與合作夥伴的軍事協作，包括新軍事聯盟、軍事演訓、新軍力構建與軍事投資等，以表達美國穩定第一島鏈，確保台海穩定與和平，及保證沒有任何一個國家能在南海控制共享水域的決心。

三、批判中國軍事發展的不透明，並拒絕參與兩軍（美中）的危機管理機制；指責不專業的攔截自由航行中的飛航器，（指的是5月26日中共J16驅離RC135W事件）。

中國防長演講也可以歸納三個要點：

一、新安全核心意識。強調對話不對抗、結伴不結盟、共贏非零和原則，並尊重國家的戰略自主和發展權；提出中國式現代化道路，透過共商、共建、共享的方式，促進世界和平發展；以命運共同體意識，持續穩定亞太和東協國家交往，體現一體化合作安全理路。

二、台灣問題與南海的立場。對台灣強調爭取和平統一，但絕不承諾放棄使用武力，不計代價維護國家主權和領土完整；南海問題上，抵制域外國家透過航行霸權，攪亂南海，並願與地區國家落實南海各方行為宣言，推進南海行為準則磋商。

三、中美關係態度。承認中美關係處於低谷，認為美國應該要有誠意，交流合作化解分歧；彼此應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，建立美中關係，並落實「習拜峇里島共識」，走出美中困境。

政策選擇的比較

依據美國政治地理學家普瑞斯柯（J.R.V.Prescott）將國家政策區分防衛（自保）、發展（福利）、行政（組織）三種類型，依此區分，以比較美中防長的政策偏好。美國防長的報告，集中在防衛政策，發展政策著墨稀缺，行政政策則凸顯美國在區域的領導與組織構建的角色。中國防長的報告，則重在發展政策，舉出中國式現代化道路，強調共同發展，互利共贏；防衛政策上，指向與美國在區域的軍事安全競爭與主權領土的維護，同時也強調以合作消弭衝突；行政政策則主張完善全球治理，並發揮「共商、共建、共享」共同合作，避免追求利益最大化的政策效果。

美中演說存在政策差異，此導因於地理、制度、戰略因素。所謂「地理」指的是地緣政治，尤其是美國長久以來在國際政治中的遏制戰略，乃是承襲著兩種觀點，「集中海權不讓大國利用世界海洋及維持能力發揮邊緣地帶的兩棲性。」

海權力量集中成為封鎖大國行動自由的根本，但想要大國無法使用世界海洋，必須將此海權力量向邊緣地帶推進，美國則需要依賴軍事聯盟，形塑邊緣地帶的遏制鎖鏈，這也是奧斯汀所說的AUKUS、四方會談、美日韓、美菲、美日菲澳等聯盟建立的根由。但海上力量終究還是要回到陸地，因此，遏制效果，還要視中國這個對手在陸海力量、相對技術能力與武器發展來判定。

威懾力量不具總體性

奧斯汀整篇演講，總是守在軍事安全的維度，並未外溢到外交（外交政策為中心的對外政治）與國家戰略（激烈競爭戰略）層次的說明，奧斯汀明確戰略與政策的分際，是與李尚福演說內容差異最大的地方，差異化之所以會發生，主要還是美國安全、外交、軍事制度的分立與組織政策競爭的結果。

奧斯汀在演說中明確提出了「威懾計畫」及強化「軍事能力存在」的說明，從邏輯上來看，若威懾失敗隨之而來的或將是戰爭衝突，這也是美國希望與中國溝通，建立護欄的關鍵所在，這樣的政治決定，將直接影響威懾力量生成的效率。

美國西太平洋威懾計畫目標，是要讓中國能承認美國在本區的領導地位，但李尚福卻強調相互尊重，尊重國家的戰略自主與發展權作為回應。這也表示中美在戰略設計上各有利益追求，美國想進一步穩定亞太軍事領導地位，就必須加大軍事威懾的力度。在此當下，外交部長吳釗燮，說出與美方有所討論「核保護」議題，這確實是敏感且具威懾力量，但引發的後果也將無法估量。

5月份美國情報部局長威廉伯恩斯秘密訪中，隨後拜登說出，未來數月間美中元首有可能會晤訊息，除此之外，中美間安全、外交、商務官方正迎來接觸破冰，外界賦予「緩和關係」的意義。顯然這是錯誤的解讀，「不容許任何國家或國家的同盟在西歐或東亞變成支配權力」的史派克曼地緣戰略思想，早已生根於美國安全、外交、軍事領域層界，這也可以從奧斯汀直述領導地位的要求，便能得到檢證。

中國被美國視為對手，是一種長期戰略目標，難以改變。縱然如此，前述駭俗的核威懾構建台灣力量，在當前中美和緩氛圍下，可能性非常低，以軍事為基礎的威懾力量塑造須另擇它法！

（作者為台灣國際戰略學會秘書長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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