副總統賴清德為民進黨的選情奔走全台，也順帶宣傳自己的兩岸理念。然而，為淡化國人對其「務實台獨工作者」的刻板印象，賴反覆操作「九二共識」與「一國兩制」的錯誤連結，藉此污名化國民黨堅持的「九二共識、一中各表」兩岸主張，不僅降低自己的政治高度，也暴露了民進黨為了權勢，不惜扭曲事實的醜態。

賴清德表示，保護中華民國的作法要正確，如果接受九二共識、一個中國原則，中華民國就會被消滅；如果是支持九二共識的人跟中國合作，「中華民國有可能會存在嗎？」他強調，確保主權、維護中華民國的存在，絕不能接受九二共識。

國民黨早多次表明，「九二共識、一中各表」才是我方的立場，與中共的「一國兩制」是完全不同的概念。事實上，當年兩岸為了解決日益頻繁的兩岸往來，因此決定分別授權海基會與大陸海協會在香港進行協商，目的是為了化解彼此政治歧見對兩岸交流的制度性障礙。經過一段時間磋商，雙方最後達成了各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，也才會有隔年在新加坡舉行的歷史性「辜汪會談」。

因此，為了反擊賴清德及民進黨的汙衊伎倆，國民黨及總統提名人侯友宜該有明確作為，提出清晰務實的兩岸論述，爭取選民支持與認同。選情瞬息萬變，呼籲黨中央主動出擊，扭轉頹勢。

首先，作為國民黨總統參選人，侯友宜應強調兩岸政策立場就是國民黨政綱的「堅持九二共識、一中各表」基調，並重申「反對台獨」、不接受「一國兩制」的堅定立場。面對民進黨接連質問，侯友宜很難閃躲「九二共識」相關問題，因此侯不妨以其堅定的捍衛中華民國主權立場，簡潔有力地破除「九二共識」與「一國兩制」的關聯性。更重要的是，侯友宜必須讓選民理解到，符合中華民國憲法的「九二共識、一中各表」才能真正捍衛中華民國，保護台灣家園。

其次，在國民黨黨中央全力動員下，大陸台商都會藉著疫情結束的難得機會，為了兩岸關係的長治久安而返台力挺侯友宜，期待台海兩岸回歸和平共榮光景。畢竟，兩岸都是中華民族一份子，台海發生戰爭沒有贏家，更傷害民族復興使命。為了打造永久台海和平穩定，更讓台灣擺脫戰爭陰霾，國民黨跟侯友宜有不能輸的壓力。

因此，本人懇切期盼大陸台商們能團結一致，力挺能捍衛國家主權、維護台海和平的侯友宜及國民黨，將遊走戰爭邊緣的民進黨趕下台。讓人民在維護中華民國主權及尊嚴基礎上，推進兩岸和解與和平共存，化台海為和平之海，讓戰火煙硝從此遠離兩岸，讓兩岸人民共享和平紅利！

（作者為中國國民黨大陸地區黨代表）

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