國民黨中常會上準備的「老三便當」，在目前民調混沌之際格外引發聯想。不過，身為當事人的侯友宜尚能一笑帶過，展現安定軍心效果，藍營上下實不應再為一盒便當耽誤了重返執政的大計。

「老三便當」又如何？時下的國民黨早不復家大業大的黨國時光，大魚大肉、杯觥交錯的榮景不再，淪為連、郭等人口中所說的「丐幫」。此次的便當意外正好證明了丐幫之說不虛，國民黨實應加獎訂購便當的同仁。

相比之下，民進黨早已忘卻在野「穿草鞋」打拚的初衷。君不見近日性騷事件以綠營為大宗，從諸多案件內容不難釐出，攫奪執政的民進黨產出多少害群之馬，各種藉勢藉端、荒淫無道、上下交相賊，在權力的傲慢前一一現形。不禁要反問，如今的民進黨除了貪婪著眼前的鮑魚魚翅與酒池肉林，還吃得下、願意吃那一盒無法彰顯權力身分的冷便當？國民黨人也應以此對比為鑒，在野反省生聚教訓。

昔有越王勾踐淪為亡國之君，須靠臥薪嘗膽終能復國。今日藍營何嘗不是如此？一盒老三便當就是國民黨的那顆苦膽，吃得下，才有力氣準備大選事業。

民進黨最害怕的，不是還在吃大桌菜的國民黨；能將便當吃得「越呷越唰嘴」的對手，恐怕才是能讓民進黨瑟瑟發抖擔心到寢食難安的人。

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