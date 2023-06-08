柯文哲訪日接受日媒專訪，談及釣魚台議題，柯文哲表示，對台灣的漁民來說，不會想要這塊土地，只想要可以去那裡捕魚，沒有爭議的先解決，有爭議以後再處理。

是哪位漁民告訴柯文哲不想要釣魚台這塊土地？釣魚台傳統上就是我漁民捕魚的場所，現在動不動就遭日本驅離、漁船遭扣、船長被拘，如果是台灣的土地，何以會如此屈辱？柯文哲說漁民不想要這塊土地根據何來？

政治人物講話必須謹小慎微，不能為了自己的仕途而出賣國格，前陣子韓國總統統尹錫悅接受外媒訪問時也表明，拿百年前的事情對日本「要求下跪道歉」是令人無法接受的。尹錫悅忘了，不僅百年，日本於1910年至1945年殖民韓國期間所犯下包含慰安婦等一系列罪行，尹錫悅能忍，韓國民眾能接受？

尹錫悅為討好美日講出屈辱的話；柯文哲為選總統也自甘放棄主權，還沒當選就卑躬屈膝到如此階段，誰敢寄望將來他能為國家爭取什麼？為此，侯友宜辦公室也做出回應，強調「釣魚台是中華民國領土，這是事實，國家元首應該全力捍衛國家領土，堅持國家主權，沒有任何退讓的空間；並表示有領土才有領海、經濟海域，才能讓我國漁民自由、安全捕魚。

同樣在選總統，誰真正在為這塊土地？

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