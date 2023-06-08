新冠肺炎發生不久，美國總統川普一派輕鬆，不當回事，他對外公開的說：我一點也不擔心，不會有事，一切都在完全掌控之中。後來情況一發不可收拾，川普開始緊張了，槓上WHO，找替罪羔羊，指責WHO跟中國大陸一鼻孔出氣，言論偏坦中國，並揚言要凍結花在WHO身上的錢。美國是WHO的最大捐款國，美國如果減少或停止捐款，對WHO是重大傷害，對祕書長譚德塞當然更加難堪。

在此前後，台灣也大力批評譚德塞親共，不肖媒體及網民，紛紛用種族歧視的字眼——尼哥Nigger——攻擊譚德塞。網民中並出現「惡爛尼哥種北京犬」、「廢物尼哥吃屎啦」的不雅言語。尼哥Nigger一詞早被認為是針對非洲族裔的歧視用語，如有人使用，往往引起喧然大波。

在台灣更有批譚德塞是「馬不知臉長，猴子不知屁股紅」，要譚德塞好好當個人，應自行辭職，並呼籲全世界聯合罷免譚德塞。出人意料的是，譚德塞終於反擊，利用WHO日內瓦總部的視訊記者會，對來自台灣毀辱他及黑人族群的惡行，足足罵了三分鐘，台灣出名了。

譚德塞衣索比亞人，諾丁漢大學博士，曾任衛生部長及外交部長。任內對該國及非洲都有甚大貢獻，是甚受非洲人敬重的人。川普砲轟譚德塞不久，非洲領袖立刻挺身捍衛譚德塞。

台灣被譚德塞公開罵了三分鐘，有些人當然不是味道，後來機會來了；因為美國總統川普公開表示要取消對WHO的經費支柱，美國對WHO經費資助，世界第一，缺少美國資助，WHO當然困難多多。

在WHO記者會上被罵了三分鐘的台灣媒體及網民，這下子有出氣的機會了，網民罵譚德塞「打狗也不看主人」。

我提這段不太愉快的往事，目的不在回憶誰對誰錯。主要目的在告訴大家「打狗也不看主人」這句出自台灣人民口中，似乎很愉快的話。這話是告訴譚德塞你打我們這隻狗，也不看主人是誰嗎？我們的主人生氣了，要砍掉對你的捐款，這下子你慘了吧！

台灣是不是美國的狗？多數人當然不同意，但事實上，我們確實有些像是美國在台灣養的狗，而且愈來愈像。由於愈長愈像，想要不像都不容易了。我這樣講很多人可能受不了，一定又會大罵你這隻外省豬趕快滾回去。今天朋友勸我寫「大義覺迷」這個專欄，目的就是要我寫真話，真話有益，但聽起來，不見得舒服。好在我這隻外省老豬，已年過85歲，日子不會太久，講真話的時間還能有多久呢？

請體諒我一輩子熱愛台灣，而且我還是媒體《讀者文摘》民意調查，台灣最受信賴的政治人物第一名。對老人家的「大義覺迷」就冷靜又冷靜的想想吧！

網友說譚德塞「打狗不看主人」，我們台灣是狗，美國是主人，仔細想想，確實有愈來愈像的感覺。現在台灣執政的人，對美國愈來愈言聽計從，即使是對台灣很糟的事，也都二話不說的接受下來。

舉例來說，美國人一直說為我們好，似乎仁慈的賣一些高檔其實是二檔的武器給我們。我們錢付了，武器卻延遲交貨，且無違約罰金。美國又將在東亞的軍火庫遷到台灣來，這還得了。另外又要賣給台灣14套M136火山車載布雷系統，價值1.8億美元。可在10分鐘內埋下1萬3440顆地雷，台灣將成為惡夢禁地。更有美鷹派主張，在不得不放棄台灣時，將把台灣弄成廢墟，使中共即使拿下台灣，也只剩下沉重包狀，真是可怕呀！但我們這隻小狗對主人安排，卻根本不敢吭聲，悲哀呀！

美國政府不同的高級主管，曾經三次傳出，如果中共入侵台灣，他們將炸毀台積電，不允許中共取得先進的台積電，而影響美國。美國人敢大剌剌地提出這樣看法，把我們當作什麼呀！主人對狗才會如此吧？當立法委員在立法院對行政院長提出質疑時，院長反大聲地斥責立委不可有疑美論。所以說美台關係，類似主人與狗，不能說沒有道理。

2024年總統大選將近，想選總統的人紛紛赴美抱大腿，我們選中華民國總統，幹嘛去向美國報告，台美關係愈來愈像主人與狗的關係了。我這樣講，大家不要大驚小怪，外省豬王老先生說說，沒什麼了不起。但是如果中國大陸也這麼看，那麼習近平武統台灣就近在眼前了！屆時我們美國主人會出兵幫我們嗎？不幫還好，如果真幫我們，台灣就將成為烏克蘭第二，那將是孤兒、寡婦滿街跑，處處難民營，慘狀不堪想像。親愛的同胞們，想清楚點吧！

（作者為前監察委員，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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