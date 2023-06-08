侯友宜說他當總統，會積極處理核廢料，賴清德陣營反問：「那核廢料要放在哪裡」、「主張核能就不要閃躲核廢問題」，言下之意賴清德不主張核廢，就可以閃躲核廢問題嗎？

民進黨反核，因此不去推動核廢料的處置方案，深怕一推動就表示核廢料「可以處理」；這也代表民進黨執政一天，核廢料就要擺爛一天；當賴清德在要求侯友宜提出核廢料的答案時，潛台詞也就是認為：「因為我反核，所以我不用處理核廢料」。

反核不用處理核廢料，核一、二、三周邊的居民能接受嗎，台灣人民買單嗎？這是賴清德2024的最大罩門；反過來說，侯友宜的罩門則在面對乾貯場的立場，很可能兩邊不是人。

侯友宜解釋過去不同意核一乾貯場是因為「應改為室內」，這是反核團體的主張；而清大核工所教授一再強調，乾貯場改為室內根本沒有必要，甚至福島核電廠在事故之後，還將乾貯場由「室內」改成「室外」。侯友宜已表態核能是選項，對乾貯場的立場又與擁核最權威的學者不同，結果很可能兩面不是人。

其實，侯友宜之所以「卡」乾貯場，是怕民進黨不負責任，核廢料一旦在新北「暫時貯存」，就再也沒有地方可去，台北高等行政法院的判決文就指出，「被告（新北市府）以該設施（核一乾貯場）係用以貯存用過核子燃料，且有成為最終處置場所的疑慮為由，主張不應適用水土保持技術規範為審查」，而以新北市府「增加法律所無的限制」為由，判決敗訴。

侯友宜對乾貯場核廢料未來無處可去的憂心，雖然在法院敗訴，但是在新北市民的心中，侯友宜當然勝訴；新北市民不會信任一個口口聲聲「核廢料無法處理」的執政黨，要把核廢料「暫時」放在自己的家園40年。侯友宜有這麼好的論述不用，而要堅持「乾貯場應改為室內」這種與學者不符的主張，實在是未見其可也。

侯友宜的資產是正直、誠懇，論述直球對決，才符合這樣的人設。筆者一再主張「讓侯友宜當侯友宜」，既然是真心為台灣著想，那麼內心認同的主張，又怎麼會感動不了台灣人民呢？

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