美國在台協會主席（AIT）羅森柏格訪台，將會見三黨總統參選人，此行目的相當明顯，就是來面試3位參選人的。首站羅森柏格選擇先見國民黨總統參選人侯友宜，一行人還跑去平溪放天燈，侯做稱職東道主，賓主盡歡，給美方留下好印象；相較之下，柯竟然要羅森柏格「移樽就教」，去高雄見他，還沒見面就先失禮。

羅森柏格4月才訪台，時隔2個月再度訪台，此行主要目標明顯就是想見見目前檯面上主要總統參選人，民進黨的賴清德、國民黨的侯友宜以及民眾黨的柯文哲。

美方雖然不能直接影響台灣選舉，不過向來中華民國的總統參選人跟美國互動好壞，都是台灣選民的參考指標之一，可能左右選舉結果，因此坊間對於總統參選人訪美亦有「面試」的玩笑說法。此次AIT主席來台，有意選總統的人自然不敢怠慢。

侯友宜7日先見羅森柏格，談話過程氣氛不錯，還帶羅森柏格去新北市平溪放天燈，盡地主之誼。賴清德8日見羅森柏格，也是帶她去自己的台南大本營，吃冰逛奇美博物館，藍綠參選人無不想讓這位「貴賓」對台灣、對自己留下好印象。

反觀柯文哲被問到將會見羅森柏格時，回應說「如果她（羅森柏格）要見我的話，那只好請她移樽就教到高雄去，不然我人在高雄也沒辦法」，柯的說法不僅態度輕忽，用詞也有問題，「移樽就教」意思應該是指一個人恭敬地向人求教，柯要羅森柏格移樽就教，是希望她恭敬地去高雄向他請教嗎？

相較之下，侯友宜跟賴清德展現國際外交禮數，而這次羅森柏格拜訪順序也可看出安排用意。安排先見侯，未必是較重視侯，但確實可以感受美方對侯的好奇心，民進黨經營對美關係已久，國民黨直到近幾年才恢復代表處，侯又長期專注地方事務，與美方關係較生疏，如今被國民黨提名參選總統，美方想必相當好奇這名直轄市長的人格特質，何以成為國民黨最後提名的參選人。

而從這次訪問行程結束後，侯團隊對外所釋出消息來看，雙方互動融洽，且美方默許侯團隊釋出部分消息也表示了相當程度的信任與默契，在侯的外交實務上，算是踩出了好的第一步。

據了解，對談時彼此也未觸及敏感政治議題，對美方來說，羅森柏格此行主要應該還是先見見3位參選人，了解一下他們的個性，而不是急著打探外交兩岸路線。侯也在會中表達願意訪美，羅森柏格也表示歡迎，侯友宜對美關係的重頭戲，應該還是在實際前往華府之後才見真章。

不過此次羅森柏格的台灣行，也看出不同政黨參選人對外關係的手段，侯友宜與賴清德相當慎重，要展現台灣人的熱情並留下好印象，反而柯文哲態度輕忽，還再度失言，不夠慎重，實難令人覺得足堪大任。