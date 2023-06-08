隨著疫情對日常生活的衝擊逐漸降低，兩岸有志之士開始創造更多互動來往的機會。其中，青年學子交流已成為最重要的指標。看來兩岸官方都有意願打開曾經封鎖的大門，儘管目前只打開小小的門縫，但只要大家有共識，願意努力，相信青年交流的機會會越來越多。

台生陸生交流鬆綁

2020年新冠病毒迅速蔓延，疫情指揮中心為阻絕病毒於境外，2月間宣布暫緩陸生來台，大陸於同年4月公告暫停陸生赴台升學。兩岸均疫情解封後，各方期待兩岸交流春暖花開，但中美關係日趨緊繃，影響民進黨政府對兩岸關係的判斷，並未如預期大開放，但青年學生交流部分，已有鬆綁的趨勢。

大陸大學對台招生日前放榜，《旺報》統計大陸22所大學榜單顯示，這一波總計錄取了653名台生，其中，福州大學就錄取了239名台生，創下紀錄。福州大學在福建省是僅次於廈門大學的名校，在該省只招收前5%的學生，但是對台生卻只要求「學測國英數任1科均標」，門檻相對較低，7成以上的台灣學生都符合這個條件，這可能衝擊台灣高教、尤其是私校的招生。

根據大陸《人民日報》報導，2022年中國大陸首次試點啟用以台灣學測成績招收台生，包括北大和清華等207所大陸的大學參加試點後，錄取人數較2021年增長了22%；目前在大陸高校就讀的台生大約有1.2萬人。

學子赴境外讀書，代表對來來的判斷與選擇，台生赴大陸就學的意願，並未因政治大環境不利而縮減，甚至可能更踴躍，這代表學生及家長們認為，未來大陸發展的機會更多，這是人民在用腳投票，值得蔡政府警惕。

另一方面，大陸來台的交換生和研修生，這個學期已悄悄重啟。據了解，本學期有22所大陸的大學發出赴台交換通知，對接到台灣的33所大學；目前已大約有300名陸生在台，其中研修生大約有22位。儘管這個數字遠不及2016年陸生來台高峰時4萬1981人，但是，以當前兩岸官方幾近冰封的官方往來，加上不算友善的大環境，陸生來台出現恢復，總是一件好事。

從2011年到2019年，10年間共2萬187人次的大陸學位生、20萬4985人次的研修生，來台灣接受高等教育。陸生分為正式修讀學士、碩士、博士等學位的學位生，與交換生、研修生等非學位生的交換生。交換生通常免付學費、多以交換1個學期為單位；研修生則是短期訪問研究，停留時間1個月到6個月不等。研修生是陸生赴台的主力，占所有陸生近8成，也是私立大專院校相當依賴的境外生源，但疫情爆發後，2020年已無研修生來台，最近才開始恢復。

親善友好總是好事

實際來台灣求學的陸生，乃至於他們的家庭和朋友圈，對台灣的認知必有不同。所謂見面三分情，打過交道就容易產生更多理解。前總統馬英九今年4月率青年學子訪陸時表示，希望兩岸學生見面可以成為「家常便飯」，當時大陸國台辦回應指出，樂見並支持兩岸青年加強交流互動，且願為此創造一切條件。2022年11月蔡政府宣布開放大陸研修生來台，大陸方面未再卡關，總算使得兩岸學子恢復交流出現曙光。

期待兩岸政府能持續釋出善意，增加學子交流的規模和深度，逐步恢復到馬政府時期規模，並期盼民間團體和學校努力促成大陸開放停留時間更長、學習更為投入的學位生來台。蔡政府則可持續對大陸釋出善意，包括宣示開放陸生政策的穩定性、改善陸生待遇等等，增加陸生來台的誘因。當然，最重要的是，蔡政府要想辦法跟大陸官方進行協商、談判，以平等互惠原則訂定相關政策。

例如，大陸全面採認台灣大專校院學歷（除軍警外），但目前台灣僅採認大陸高校學歷346所，蔡政府應考慮逐年審核增加採認大陸高校學歷；此外學位生僅限大陸6省2市青年申請，蔡政府應逐步放寬、增加生源，畢竟現在台灣很缺學生。

這些年間所產生的20多萬陸生，以及1、2萬在大陸的台生，就如同是一個一個兩岸之間的親善大使，若是越多兩岸青年成為好朋友，這對促進雙方了解、緩和兩岸關係都有幫助。春暖花開就從讓更多兩岸的年輕人一起讀書、共同生活開始吧！