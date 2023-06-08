台積電董事長劉德音於6月6號在股東會上的發言，真的頗耐人尋味，在會上他除了回應台積電市場問題之外，還針對地緣問題發表了自己的觀點，劉德音認為中美都「不能沒有台積電」，在當下中美競爭衝突加劇之際，包括台積電在內的台灣半導體產業，可以起到穩定地緣政治緊張關係的作用。

此話一出可謂是引發熱議，因為這直接牽扯到中美兩方。對於中方來說，要知道去年劉德音在接受CNN專訪時可是直言中國大陸永遠不可能「接管台灣經濟」，也沒人可以用武力來控制台積電，除此之外他還透露2022年，大陸占台積電營收僅有10％，口語之中透露出不屑大陸市場的立場。過往的言論記憶猶新，那麼現在又說自己在中美關係中能發揮這麼大的作用，又是依據何處？到底憑借什麼？難道也是仿效美國的「紙老虎戰術」？

而對於美方來說，此前美國方面對待台積電的態度可沒想像中那樣「美化」，先是股神巴菲特幾乎清倉拋售台積電ADR，後有美國智庫、軍方暨政治人物不斷揚言，通過炸毀台積電來阻止中國實現完全統一，這不上個月美國再次傳出有眾議員揚言炸毀台積電嘛。對於台積電在中美兩方的處境，難道劉德音自己心裡不清楚嗎？他應該比何人都清楚！所以這番發言不過是為了自身企業在兩國都能有更好的被對待罷了。

當然，理性經濟選擇的投資者並不會聽信一面之詞，那麼台積電在中美發展的處境究竟如何？對於中美來說到底意味著什麼？下面我們通過台積電在中美兩國建廠的情況來分析下台積電在中美的實際處境。

台積電對中國大陸有那麼重要嗎？台積電在中國大陸有上海的10廠和南京的16廠，兩家代工廠，但承接的晶片製造工藝都屬於成熟制程，雖然台積電董事會決定從2022年下半年開始在南京擴建28nm制程以下晶片的生產線，但28nm制程台積電的營收直接超越了2020年中芯國際的全年營收，台積電在南京建立28nm的產線，總體來說還是吸引眼球，這對中芯國際雖然有一定的倒逼作用，但總歸是不利好的。

除了蠶食大陸晶片市場之外，台積電在輿論方面也遭到了業界人士的抵制。此前知名通信業專家項立剛發文稱：台積電利用大陸優惠政策大量生產制程較為落後的晶片在大陸地區低價傾銷，請求調查來防止台積電的市場壟斷行為。這些輿論聲音，對台積電在大陸的生存發展與後續爭奪市場份額也是一大挑戰。

同樣，台積電在美國的日子也並沒那麼好過。台積電在美國亞利桑那州已落成的工廠遭遇「水土不服」，將原先的工作文化和制度原封不動的帶入美國，令美國員工抱怨不堪。同時，在美國與英特爾的競爭上也是讓台積電頭疼的事情，台積電在美國代工廠的支持率僅有27％，而台積電在美國的主要競爭對手英特爾則獲得了85％的壓倒性支持。此外，台積電在美國招聘員工也是一再遇阻，英特爾絲毫寸步不讓，英特爾為此開出高於台積電數萬美元的工資來發動「搶人大戰」。而去年英特爾還搶走台積電大客戶—聯發科，在台積電營收下降且在美國進展不順之時，聯發科與英特爾的合作可謂是對台積電具有相當程度的打擊性。

另外，據透露台積電還將在美國設立目前半導體最為先進制程的3nm晶片工廠，而從美國整體的佈局來看，美國有意將全球半導體製造聚集過去，形成維護霸權地位多邊形力量中的重要一角。再結合美國之前的做法，我們就不難得知，台積電只不過是美國維護霸權地位這盤棋局中的一枚小小棋子罷了。

那到底包括台積電在內的台灣地區半導體產業能否起到如劉德音所言的穩定地緣政治關係的作用呢？說穿了台積電及其在內的台灣地區半導體產業並不會起到關鍵性穩定地緣政治關係的作用。為什麼可以這麼肯定，其實從各界對台積電的動作就能看出端倪。

首先，美國政界與學界曾不止一次放話，為避免台積電落入中國大陸手中，美國會選擇炸毀台積電。2021年，美國陸軍戰爭學院就發表文章大篇幅表述要通過炸毀台積電來阻止中國實現完全統一，2023年頻次就更高了，分別在3月和5月，美國前國家安全顧問歐布萊恩和美國民主黨籍眾議員莫爾頓再次強調就算用最殘酷的方式也不會讓台積電落入中國大陸手中。這不都可以直觀說明美國如果無法利用台積電，就要毀掉嗎？那台積電的棋子身份不就赤裸裸的顯露在世人眼前嗎。

再者，在美國商界方面股神巴菲特旗下的波克夏公司在今年第1季已清倉所有台積電持股，而此前巴菲特曾表明地緣政治緊張關係是其減持台積電考慮的重要因素。這不僅從側面反應了台積電並不會起到穩定地緣政治關係的作用，反而是地緣政治關係緊張下的受害者。

此外，還有無形中「台灣危險說」後遺症持續發酵，此前媒體稱民進黨執政的7年，使得台海從和平的海峽變為危險的海峽，再加之巴菲特對台積電的清倉更是加劇了「台灣危險說」的輿論影響，而今年第1季台灣進出口貿易也都呈現出大幅度衰退，經濟成長率負3.2％，創歷年新低，這些都足以影響投資人對台灣投資的考量。

最後，再拉回到劉德音的發言，推敲他這番話的用意又是什麼。針對此次發言劉德音應有兩方面考慮：一是緩解，他是在擔心中美當下緊張的關係對台積電造成威脅，也就是想要緩解「台灣危險論」給台積電帶來的後遺症，避免成為中美大國博奕角力下的「棄子」。二是試探，試探中美哪方能依靠來獲利，雖然台積電在美國市場占比較高，但他亦深知，大陸對台積電的重要性，正如黃仁勳所說，中國市場只有一個並無可取代。

其實，根本的一點就是，即倘若中國大陸真吃了秤鉈鐵了心要收復台灣，那台積電是否能毫髮無損抑或屍骨無存，都不會影響其決心，劉德音所言台積電在晶片產業的優勢，絕對不會構成解放軍不能武統的原因。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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