在那裡被性騷，只有鬼在開藥單

美國的#ＭeToo本質上是奪權運動，台灣的是不是，還有待觀察。從近期的輿論反應看來，熱鬧歸熱鬧，但也藏著顧忌，擺出了舞劍架勢，而沒一劍刺到肉，遠不如美國那般腥風血雨。顧忌什麼呢？掌握話語權的菁英，怕自己跳太歡，而誤傷到自己人。還有更深層的顧忌，即怕在「進步思想」上陷入自我矛盾。

奪權，意味著不鬧到你死我活不罷休，手段上就必須是獵巫，獵巫就會誤傷，誤傷，也在所不惜。

巫，是鹹豬手與袒護鹹豬手這兩組人，美國一旦開啟「清教徒模式」，那只要涉嫌，就是死罪，嫌疑犯的權力愈大，身上插著的箭就愈多，哪容你狡辯「鹹豬手的定義」，甚至連「不予置評」都不行。成為箭靶的，輕則名譽全毀，重則鋃鐺入獄。

當朝御用導演，電視名嘴，總統府資政，媒體大佬，民運領袖，受難文人，這些有頭有臉的名流，若沒被鬥到身敗名裂，甚至連工作權都被剝奪，那台版#MeToo就不會達到美版#MeToo的效果。換言之，許多人在意的「民進黨身敗名裂」，想藉此換黨執政，也不會發生。

對賴清德而言，解決問題的捷徑，就是解決出問題的人，不留情面快刀斬亂麻，還能博得令名。再解決不了問題，就解決「提出問題的人」，因為性騷這檔事，不分藍綠白，畢竟，哪個政治角落沒有鹹豬手？

在野黨呢？一沒有美國#MeToo那般的意識形態組織發起運動；二沒有確立自己的保守派論述以作為對照組；三沒有把握自己人會不會爆雷；四沒有旗幟鮮明又具戰鬥力的政治領袖，因此，此事件大概率會大事化小，頂多罵罵民進黨雙標，價值詐騙，遊戲結束。

當然，性騷事件也不會全無正面影響，最起碼，鹹豬手與掩護鹹豬手這兩組人，現在伸出魔爪會有所顧忌。不過，問題的根源是「權力不對稱下的性解放」，職場的利害關係與性開放風氣，還是能一定程度對沖逾矩行為的風險，申訴管道再暢通，也無法根絕性騷。

在性騷事件中，最安全的立論就是「反父權」以伸張平權，這是所謂「進步價值」裡的其中一個根基。然而，吃案者對受害者的質疑，點出了問題所在：妳當時為什麼不叫出來？為何不跳車？這種質疑忽視了「職場權力」的作用。

在不對稱的職場權力關係裡，受害者面對的不完全是父權，而是加害人在性解放背景下以職場權力佔便宜。「性解放」非關對錯，只關乎選擇，這種女權價值風光明媚，卻也自帶風險，而在現實裡，它為職場權力者開放了一條性騷的坦途。需要注意的是，職場權力陷阱是沒有特定性別的，男性也可能是性騷的受害者。

也就是說，在許多性騷事件上，用男女平權與反父權的角度論是非，是劃錯重點。進步人士顧忌的是，批判性騷一個不小心就會在價值層面上自我反噬，並鼓勵保守主義，因此只能往人權的方向論事，但問題是，即便有權利，受害者也不敢使用。

現在，#MeToo來了，男性可能會恐慌，不知界線在哪裡，我建議啊，請參考儒家思想：發乎情，止乎禮。

儘管儒文化是「進步人士」多所批判的父權象徵，但孔子並不反對兩性的「情趣」，只反對不設邊界的「淫趣」，反觀這些所謂進步人士的人權主張，拐彎抹角還處處打結，要不是台灣社會仍存留著儒家文化的根，沒讀多少書也知道「樂而不淫」的界線，我們早就被進步價值給毀了。

如果「發乎情，止乎禮」的界線你嫌老朽，不夠進步，那按美國#MeToo標準來吧，請起立，在你的腳下畫一圈直徑與肩膀同寬的圓，這就是界線。

台灣仍是儒家社會，而不像美國充滿宗教式情緒與缺乏邊界的自由，若按美國規矩來，進步價值愈是猖狂極端，就愈是逼出了猖狂極端的保守勢力，如在墮胎權問題上兩造的激烈對立，再擴大到其他領域思想上的勢不兩立，這就是奪權的必然後遺症。

講這些，無非就是在提醒大眾，「進步價值」在許多方面與台灣社會並不合拍，在某些層面，雖有其時代變革意義，但與此同時，在許多角落，也是敗德的溫床。

說穿了，「進步價值」往往成為政治奪權的工具，那些高談價值卻避談其工具性的論點，解決不了什麼問題。關於此，看蔡英文的性平改革方向就能明白，一切都只是政治危機處理，因為從法律到規則指引，都早就有了，關鍵是要不要徹底執行而已，而執行問題，還是會卡在職場權力與「進步思想」上。

換言之，從頭到尾，性騷就是個道德問題，只是被進步人士搞成了雞同鴨講的平權問題而已，真正的禍首，其實就是「進步價值」，這面道德敗壞的遮羞布。

要與「進步價值」全面宣戰，我看不出在野黨有這種思想準備，因為這得強化保守論述才有搞頭。因此，別妄想民進黨會因此而敗選。

受害者是否多是迷戀進步價值的年輕人？若是，能否從性騷事件中反思進步價值背後的敗德傾向？中老年人又是否能從旁協助年輕人打破「進步迷思」？這才是重點。（作者為自由撰稿者）

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