觀察現今國際與國內政壇，常感覺詭異，好像沒有真正的總統存在，存在的只有總統候選人。

很多民主國家都充斥這種現象，而且益發明顯，似乎總統確定當選後，就開始進行下一任的競選了。他們並非全意履行其職責，只將注意力放在下一次選舉的競爭上。

本來總統上任後，有百日新政之期待，新總統必須把握剛上任的100天，大刀闊斧開始改革，實現競選諾言。但很多總統是利用這100天開始競選下一任。

2020年拜登以78歲高齡競選美國總統時，常說他不會選第二任，但他一上任，就明顯為下任鋪路，從普發補助金，讓個人、企業到社會團體全都得利，俱為買票；他上任1年後，用在這些方面的經費超過川普4年總和。

3年來，他的滿意度屢創新低，而且最重要的關鍵票，女性和非裔選民支持都在流失。烏克蘭戰爭開始後，為了滿足美國霸權思維及軍火商的利益，毫無節制地供給武器給烏克蘭，也不從事外交斡旋，就是要以烏克蘭為棋子，拖垮俄羅斯。

雖然如此不受歡迎，他還是執意要競選連任，別人說他太老，他說那是智慧，常要裝年輕，跳上講台，但是往往連走路都會摔跤，前幾天更是連摔兩次。

中華民國現任總統蔡英文，2016當選後也是積極部署2020，當年清純小白兔不再，變身為嗜權成性、精算人事的領導者，到後來英派充斥政府及非政府機構，連新潮流派都徒呼負負。

但她及英派的人施政並不理想。先是兩岸政策只滿足仇中者，蔡英文競選諾言是維持現狀，尋求彼此都能接受的互動，但7年來，兩岸情勢益發緊張，成為投資大師巴菲特所說的「台灣淪為經商危險地點」。辣台妹所有抗中動作都是為了第二任連任。

蔡英文要拉攏年輕人，但年輕人低薪，買不起房子，她承諾8年內政府直接興建12萬戶社會住宅，而根據報導，中央規畫興建的社宅，真正完工的只有2949戶，完工率為2.4%，居住正義攏係假，讓台灣成了無住之島。說不會缺電，但每年夏天停電頻頻；口口聲聲維護食安，卻進口萊豬和核食。

蔡英文很少舉行記者會，最愛的就是輔選，尤其是要補選的立委及縣市長，她都全力以赴，贏了就是她的功勞，輸了也沒責任。對於政見跳票，蔡總統臉不紅、氣不喘，從不道歉。

那麼總統只做一任，可以避免這種問題嗎？韓國和墨西哥都是限制總統做一任，就是為了解決一做總統，就變成永久總統，但韓國和墨西哥歷任總統，一坐上去，不能為下一任拚命，卻為自己餘生的財富拚命，大部分總統一下台，都背負著貪汙瀆職罪名，不是永久留在海外就是鋃鐺入獄成為階下囚犯。

這些似乎都是民主之罪惡，進退兩難，今天已經不可能有哲王的出現，民主之惡還須歸民主來解決，民主國家應該建立一個更加透明和有效的政治體系，強化公民對政府的監督和參與，並建立一個能夠長期規畫和執行政策的制度。這需要政府、民眾和各界的共同努力，以確保人民有總統，而不是只有總統候選人。

（作者為國際新聞教授、傳記作家）