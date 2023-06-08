馬英九基金會執行長蕭旭岑日昨表示，前總統馬英九成功訪問中國大陸後，已邀集大陸5所大學的50位學生於7月來台交流訪問。此次邀請，是打破兩岸僵局、穩定台海情勢的重要一步，蔡政府沒理由反對，不過陸委會似乎有所保留。

蕭旭岑表示，基金會已透過學者向陸委會轉達有此計畫，準備向蔡政府提出申請，呼籲陸委會「慎重考慮」，馬前總統也很樂意親自向主委邱太三說明此案的重要性、急迫性和不可替代性，希望讓兩岸關係盡速恢復正常交流。

雖然新冠疫情已結束，各國放寬入出境管制，但兩岸往來卻仍顯牛步，除了雙方有各自政治考量，更多的是民進黨為了炒作「抗中保台」以穩固選情的策略盤算。

蕭旭岑指出，馬前總統的邀約獲得大陸積極回應，相信有助於緩解兩岸緊張氣氛，當然也符合蔡總統所說「和平是兩岸唯一選項」的理念。他還進一步說明，陸委會上週民調結果也顯示，超過8成民眾贊成逐步恢復兩岸健康有序交流，因此馬英九基金會願意協助政府推動兩岸關係。

若以台海和平為重，陸委會不該拒絕難得的機會，畢竟若有大陸學生親身來台體驗與同儕交流，將對穩定兩岸關係有正面助益。其次，既然邱太三期盼台海早日春暖花開，為何不主動釋出善意，展開雙手歡迎大陸學生來台參訪。基層交流更紮實，更能化解彼此敵意，甚至對主政者產生制約作用，促進兩岸和平發展。

國人不禁想問：蔡政府害怕兩岸互動，難道是擔心國人被統戰？還是對台灣民主制度毫無自信？民進黨說不排斥兩岸接觸，也呼籲中共以對等為對話前提，卻一再以政治手段干擾兩岸往來，像是堅持增加兩岸航班或開放陸客來台都需經兩岸協商等，完全不顧民眾需求或產業心聲，這些負面操作都成了民進黨自打嘴巴的明證。

馬英九主政的兩岸政策或有不足之處，不過那8年的熱絡往來卻為台海帶來兩岸分治之後的難得和平光景，台灣民主發展及人民純樸善良都讓陸客讚不絕口，遑論對本土觀光業的產值帶來多大貢獻。

國人都珍惜眼前的自由民主，但也不希望兩岸關係因政治歧見而陷入惡性循環，更拒絕台海和平遭有心者操弄破壞。

馬前總統這次登陸之行等同戳破蔡政府對「九二共識、一中各表」的汙衊，也讓國人清楚意識到，備戰固然是強化國家安全的基礎，但促進政治互信才是避戰的根本。如果蔡政府真以台海和平及人民福祉為念，更該竭誠歡迎陸生來台，讓民間活動超越政治障礙，徹底消除兩岸衝突因子。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）