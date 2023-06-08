2024總統大選綠白藍三腳督格局底定，綜合各主要民調機構所發布數據，排名順序應為賴清德、柯文哲、侯友宜，但支持度差距不明顯，尤其柯、侯仍在誤差範圍內，難分軒輊。只是侯友宜剛剛獲得國民黨提名，卻未出現慶祝行情，加上三腳督結構下，不能明顯領先柯文哲，不但形同保送賴清德當選，而且戰力不強的母雞，會逼小雞自求多福，一旦國民黨選情潰堤，就會淪為無足輕重的小黨，難怪國民黨人心惶惶。那麼，國民黨徵召侯友宜錯了嗎？

柯一人政黨 難以治國

侯友宜確實有短板，國民黨不團結，郭台銘、朱立倫、韓國瑜、王金平各有心結與盤算，讓他孤掌難鳴；侯警察出身，只擔任過新北副市長與市長，政治歷練與格局都嫌不足，尤其缺乏國際與兩岸經驗；原先受困於議會，選戰起步太晚，加上人設嫌弱、論述含糊、議題掌握欠精準，不足以彰顯國家領導人應有的勇氣、決斷與智慧；競選團隊以市府官員與幕僚為主，表現像小孩玩大車，陣容與見識都亟待補強。媒體名嘴與政論文章這些批評都有道理，但賴清德和柯文哲的短板，絕對不會比侯友宜少。

柯文哲懂得媒體的需要，尤其善於掌握議題，頗能投年輕人所好，因而掌握聲量優勢。但他沒有價值觀，見人說人話、見鬼說鬼話。2015年為舉辦台北上海城市論壇，大談「兩岸一家親」，2019年在民進黨選戰策略操控下，社會充斥「抗中保台」氛圍，他立刻修改說法。日前在日本接受NHK訪問談及釣魚台主權，為討好日本人，竟說「台灣漁民不會想要這塊土地，只想去那裡捕魚」，如此短視，人民能放心讓他領導嗎？更嚴肅的是，民眾黨是柯文哲一人政黨，團隊未見院長層級人物，部長層級也不多見，即使當選又如何治國？

賴清德投入選戰最久，掌握資源最多，但選情並不理想，幾乎所有民調數據都顯示，支持度已出現天花板，約35%左右，但高達55%到60%民意希望政黨輪替，即使對民進黨最有利的調查，支持政黨輪替比例都高於不支持。換言之，賴清德已陷入戰略被動困境，他的勝負將由柯文哲和侯友宜決定：若藍白合，他必輸，一強一弱，他也會輸，唯兩人勢均力敵，才有機會贏。

賴弊端連連 難以漂白

賴清德陷入戰略困境，主要是三個短板所造成，一是民進黨執政7年，貪腐濫權成習，在人民心目中，已成為一隻貪婪的權力怪獸。二是處理美台與兩岸關係失衡，造成大陸對台灣走向台獨的強烈疑慮，陷台灣於戰爭邊緣，人心不安，而且會對台灣投資環境與經濟前景，造成長期的不利影響。三是「台獨金孫」、「務實台獨工作者」的形象已根深柢固，難以漂白，不但大陸憂心，連美國也不放心，在台協會主席羅森柏格才會在兩個月內再次訪台，聲明美國不在3個候選人之間選邊，隨即風塵僕僕展開3候選人的「面試之旅」。

賴清德的麻煩會愈來愈多。民進黨執政7年弊案連連，疫情3年4度追加防疫特別預算，疫後又提出《疫後特別條例》，以新冠為名花費的經費高達1兆2000億元，但真正用於「防疫」的錢不到1500億元，僅占12%，其餘1兆餘元均以紓困或振興名義，用來撒幣補貼、政策買票。更可議的是疫苗採購，弊端連連，卻以保密為由不准國民黨立法院黨團行使調閱權，民進黨執政第一步裁撤特偵組，讓疫苗真相深鎖在政府黑箱中。

民進黨政府以「非核家園」為掩飾，肆意推動風電與光電，弊端叢生。從台南學甲爐碴案、88槍擊案、經發局長涉貪、正副議長賄選案、行政院顧問光電土地取得弊案，到苗栗鎮長採購綠電回扣案，7年來由綠營政治勢力、大資本家及地方勢力所構成的「綠能複合體」，養出多少弊案？

民進黨「貪婪的權力怪獸」本質，注定選舉過程中將不斷「自爆」，侯友宜其實可以更自信，說清楚如何帶領台灣走出兵凶戰危困境？如何整肅貪瀆，確保執政後政治清明？並能理順黨內人脈，並處理好與其他在野黨的「合縱」關係也就夠了。