由民進黨內連環爆出的多起性騷擾及霸凌事件，連日來風暴與爭議不斷蔓延，還擴及到其他政黨，甚至包括文壇、媒體圈也遭波及。對於此一類「#Me Too」現象，有人認為這顯示長期遭到社會忽視的性騷問題，如今開始得到覺醒與重視；但也有人認為有些指控難脫「蹭熱度」之嫌，甚至模糊了民進黨長期性騷的嚴重性。

由於最新的幾個性騷指控，或者因時間過於久遠，或因情節過於主觀，雖然當事人的說法與感受值得注意，但情況卻與最早爆發的一連串民進黨性騷事件，在本質上有所不同。

民進黨性騷事件最糟糕、惡劣的兩大問題，一是加害人多屬利用權勢性騷的中、高階黨工，二是民進黨在接收到受害者的舉報後，不但未依法進行有效的糾正及補救，反而是予以「吃案」，充分顯示出綠營對職場性騷擾漠視與縱容的慣性、說一套做一套的偽善。

以某媒體人指控傅崐萁一案，傅當時並非國民黨員，且國民黨當時亦未接到任何相關舉報，所以也無違反性騷防治的法律責任，而國民黨現在也表達了積極查核處理的態度，這和民進黨結構性的性騷加吃案，問題完全不同。

當年太陽花學運人士陳為廷襲胸案發生時，林飛帆的反應是「我們不是完人」，並肯定陳為廷面對過去的勇氣；時任民進黨主席的蔡英文也說，陳為廷是年輕人，別讓他傷痕太深；王丹的反應更離譜，竟聲稱「不好色是人格缺陷」。這些綠營或挺綠人士對性平議題的惡劣雙標，更印證了民進黨對黨內性騷的吃案早就其來有自。

一樣是性騷，卻有迥異的反應，甚至是各懷心機的指控，這難道也是另類的台灣奇蹟？