5月26日台北國際觀光博覽會開幕，蔡英文總統出席旅展開幕儀式，承諾台北市旅行公會理事長的請求，將盡速開放旅行社組團赴陸旅遊的業務；她當場承諾已有請交通部盡快研議處理解決，結果交通部在之前的新聞稿及本月6日「2023觀光業界座談會」的北部場說，無法即時解禁，是因兩岸交流必須對等，要等兩小會再開會協商，我們都知道小兩會已經很久沒開會了，那麼什麼時候開呢？如今又是老套把未能開放的原因推給大陸，必須要台旅會及海旅會開會再議，我們真的不知道這項業務跟大陸有什麼需要再協商的。

個人的看法，兩岸交流發展完全卡在「意識型態」及「政治考量」，「司馬昭之心」業者幾乎都了解；這本來就是可以促進兩岸和平交流的美事，更是我們馬上可以決定的事，且大陸已宣布歡迎台灣人到大陸旅遊，並允許大陸的旅行業可接待台灣團體及自由行。但我國政府卻努力編理由，這如果不是政治考量，那什麼才算政治考量。個人認為蔡政府的說法似乎還在欺騙業者，限制業者的合法經營及國人的自由旅遊。

常年來對兩岸旅遊的事務暸解，個人對此事件的看法：

一、限制旅行業組團赴陸旅遊的原因已經消失：3年前以疫情爆發原因，發佈旅行社不得組團赴大陸，如今全球已經完全開放，包括大陸，故這還有理由嗎？

二、以行政命令限制旅行業的合法經營權，限制要件已消失，還不取消禁令，是否有「行政怠惰」之嫌？

三、該行政命令是台灣政府發佈的，主導權本來就是台灣，為什麼還要跟大陸協商？

四、誤導社會大眾說大陸限制陸客來台觀光，沒有誠意，必須同時面對處理、要開兩小會，但這是兩件事，大陸已開放我們可完全赴陸，不論是觀光或商務，甚至拜會交流，但我們卻連陸客來台商務及專業交流，及北市公會所提的旅居國外的大陸人士入境都不同意，這些都是完全可以不需要陸方同意，全權取決我方的決策，不曉得蔡政府是抱持什麼心態？

五、觀光業界多次業者代表發出多少呼籲，旅遊業者只是要求合法的經營權及憲法保障為生活打拼的生存權，執政的民進黨官員知道民間疾苦嗎？

（作者為台灣國際觀光救援服務協會理事長）

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