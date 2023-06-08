近來缺藥問題不斷發生，包括抗生素、軟便劑到癌症化學治療用藥等，雖然衛福部成立「防缺藥中心」，但只能在末端做補救，結構問題還是在健保藥價不斷砍價，當一顆藥比一顆糖果還便宜，藥廠自然不願再生產，健保每年的藥價調整讓缺藥陷入惡性循環，問題是，藥價每年都在調整，但健保藥費仍在上升，面對愈來愈昂貴的新藥，以藥價調查抑制藥價成長已是緣木求魚，且已弊大於利，藥價調查是否應繼續存在，值得檢討。

健保給付藥品共有共1萬4000項，健保署今年調降藥品計有6000項左右，110及111年合併調整金額為新台幣81.8億元，消息一出，引來外界反彈，憂心因俄烏戰事原物料已短缺，再加上調降藥價，雪上加霜，缺藥問題將更為嚴重。

健保大餅有限，做為唯一的購買者，自是希望能cost down，但近年來，新藥進展神速、價格昂貴，健保對藥費的給付思考應跳脫只是壓價格，事實上，近年缺藥問題愈來愈嚴重，且不時出現，與多年來實施的藥價調查制度有直接的關係。

雖然健保署有提出一些配套措施，例如藥品有必要、不可替代性，健保給付價格可給予保護，但缺藥永遠是發生後，再來補救，無法自源頭有制度性的解決甚至預防，尤其台灣市場本就不大，有些國際藥廠一旦退出台灣市場就難再回來，不是再補回給付價就能拉回的。

另根據專家指出，台灣有4成健保處方藥採用原廠藥，但支付金額卻占健保總支付額7成以上，與美國高達9成處方採用學名藥，支出卻僅占藥費總支付額不到2成相較，台灣健保藥費大多用在原廠藥，且其中不乏是專利過期的原廠藥，這將影響藥品資源的分配，也壓縮到新藥的給付空間，這些藥品給付的結構性問題，健保署不能視而不見，一味只想壓藥價，對於藥品費用給付分配的不合理性，也應一併要有所調整。

(作者為前彰化縣醫師公會理事長)

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