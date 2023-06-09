5月31日大陸國台辦記者會上，國台辦發言人朱鳳蓮女士也表示，截至4月中旬為止，大陸共計累積審批共計431場次有台灣演藝人員的演出活動，當中台灣知名歌手和樂隊的演唱會在今年就將近一百場。其中已經在進行的包含五月天、任賢齊、張信哲等著名台灣歌手都在大江南北不停的巡迴演出，這無疑體現了流行音樂可以促進兩岸同胞的情感共鳴。這個情感共鳴，在5月27日和28日遼寧瀋陽任賢齊演唱會上，更造成兩岸同胞之間的熱議和轟動。

說到任賢齊，就有許多膾炙人口的經典歌曲，包含《心太軟》、《傷心太平洋》、《對面的女孩看過來》等非常眾多膾炙人口的金曲，但任賢齊不僅僅是一位著名歌手和演員，他的善舉在瀋陽的演唱會卻被大家看到了。

任賢齊演唱會都有邀請歌迷點歌的互動橋段，結果有一位頭戴兔耳朵的年輕美媚粉絲告白稱：「與任賢齊認識22年並且還被任賢齊抱過」，引來全場歌迷尖叫聲不斷。原來22年前，這名美眉當時她只有1歲，患有先天心臟病的她因為家境困難，湊不出錢做手術，但有緣的是當時在瀋陽舉辦演唱會的任賢齊看到新聞報導後，馬上就捐贈3萬元人民幣，同時也抱著1歲時的她，因此女孩子和母親特別到現場表達感謝，並且表示「我希望我們之間的愛不要變，人間的大愛也不要變」，最終她點了一首任賢齊的《不要變》。

如果能看淡聚散分離／或許我會更擅長安慰傷心／陪朋友唱了整整一夜失戀人的歌曲／我好想你／但不忍離去

我想我不會懂到底什麼原因／怎麼這城市裡到處流行破碎戀情／是否不貪心的人反而會特別地幸運／當世界翻天又覆地／我們還在一起

你愛我我愛妳／不要變行不行／不多看／不多聽／只認定這份感情／誰愛我誰愛妳／都不變行不行／讓未來／像從前／風平浪靜／永遠都盡全力／捍衛相愛的決心

我知道不該暗自慶幸／當我又聽見有人為愛哭泣／卻總忍不住想要把你牢牢地抱好緊／這麼多年／妳還在懷裡

暖心的互動環節，不僅使得現場上萬名瀋陽歌迷感動到不行，最重要的是任賢齊這段過去不為人知的善舉，如今已經成為兩岸間的一段佳話，當下不管在大陸各大社交媒體平台，或是台灣各大主要媒體都大幅報導。任賢齊的瀋陽演唱會不僅僅是將過去膾炙人口經典的歌曲再次傳唱於兩岸間，最重要的是將那份善舉愛心傳遞於兩岸。

因此當下看到這則新聞時總是在思考，任賢齊的善舉或許已過去這麼多年了，但這不就是「兩岸一家親」的最佳體現和寫照嗎？畢竟兩岸同胞都是血濃於水的一家人，兩岸同胞間的小愛和各種善舉，在過去幾十年真的太多太多了。

盼這樣的善舉能夠越來越多，讓我們兩岸同胞之間用小愛化成大愛，就如同在瀋陽的演唱會結束後，任賢齊有感而發在其社交平台上寫道：「人生路上的相逢，常常叫人驚歎、感動。我們彼此的愛與成長，從很遙遠的過去，照進溫暖的當下，也會綿延到未來。這感覺太奇妙了！希望這份愛，不但不要變，還能去到更遠的地方。」（羅鼎鈞／自由撰稿人）