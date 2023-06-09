著名的中國經濟學家謝國忠上周在香港《南華早報》發表評論文章「為何香港現在就應該放棄美元聯繫匯率，轉向人民幣」(Why Hong Kong must ditch the US dollar peg and switch to the yuan now)，再度燒熱了港幣對美元聯繫匯率的存廢議題。

謝國忠早在千禧年前的亞洲金融風暴中，就曾大力鼓吹解除港幣與美元聯繫匯率制度，時隔25年再做倡議，既表達「早就該這樣做了」的先見之明來爭取北京領導的關注，而在目前的政治環境下，謝國忠在《南華早報》做如此明確的分析與建議，就算不是直接來自當局的指示，也一定是獲得了領導階層的默許，顯示北京高層與香港特首李家超的團隊，對於這個議題正在進行檢討與尋思解方，也再次證明了不論是江澤民、胡錦濤或是習近平領導的時代，港幣回歸人民幣一直都是北京追求的終極目標。

謝國忠的核心論述是，由於中國的通貨膨脹率將長期低於美國，人民幣利率水準低於美元利率將可預期，此時香港轉向擁抱人民幣，有利於穩定香港自身的資產市場(主要是房地產)。相反地，繼續堅守美元聯繫匯率則代表著香港資產價格將會更為劇烈地波動。謝國忠的論述還有許多總體經濟與貨幣銀行層面的考量，例如港幣趁人民幣尚未完全兌換的時刻轉換，對香港最為有利等。不過我們就以美元利率拉升帶來的衝擊此一角度來分析，美元與人民幣利差急遽擴大、且短期內沒有收斂的可能，的確是讓李家超與香港金融官員們頭疼不已的痛腳。

美元聯繫匯率讓香港陷入金融產業發展與總體經濟穩定衝突的兩難。一方面，港幣釘住美元的聯繫匯率制度，是香港作為國際金融中心的重要基石，在金融上必須與美元利率、匯率同進退。但另方面，香港也同時是中國經濟不可分割的一環，尤其是港府正在積極推動與深圳、澳門、珠海經濟整合的「粵港澳大灣區建設」，港幣被迫維持高利率不只對香港本身的經濟復甦有害，更傷害香港在大灣區的經濟地位。

此外，香港政府耗用在維持美元聯繫匯率的成本越來越高，除了三不五時就有金融大鱷呼朋引伴攻擊港幣，例如2020年時任美國總統川普大打中美貿易戰、香港落實國安法的時期，海曼資本管理創辦人巴斯（Kyle Bass）成立新基金「海曼香港機會基金」，高調宣稱港幣將在18個月內崩盤。去年11、12月又有對沖基金大師阿克曼（Bill Ackman）領頭狙擊港幣，阿克曼曾經在2011年攻擊過港幣，如今再次聚眾叫囂，成為香港媒體頭條新聞，不過他此次倒是提出了一個連北京政府也會同意的論述：「中國是強大及獨立的主權國，為何有需要將港元與美元掛鉤？」

還有，不計算總體經濟的衝擊，港府光是貨幣層面技術的干預成本也越來越高，理論上，香港本身有超過4,400億美元的外匯儲備，用以支持2,200億美元左右的貨幣基礎，港府有充足的彈藥來對付阿克曼等攻擊港幣的空頭，不過面對美元與人民幣利差擴大，港幣匯率持續頂在7.85港元的弱方紅線，香港資金流出成為長期趨勢。

去年5月到7月，香港金管局曾經23次出手買入港元，耗資1,726億港幣，由於港府持續干預，也使得香港銀行體系的結餘在去年7月降至1,650多億港幣、去年12月更跌破1,000億港幣，到今年5月底則只剩下448億港幣。香港銀行體系結餘去年縮減約70％，今年前五個月又再腰斬，創下14年6個月以來的最低水準。香港銀行體系的資金因為港府的干預而日益緊縮，又進一步推高港元拆款利率，加劇對總體經濟復甦的負面壓力。

謝國忠認為以香港的外匯儲備加上中國人民銀行的支持，港府要擺脫美元聯繫匯率，轉向擁抱人民幣執行上並無困難，如果不想對外資帶來突發性的衝擊，先從香港政府的收支著手，例如發放公務員薪資改與人民幣掛勾等，藉由提高香港政府收支的人民幣比重來分階段達成，只要政治上獲得共識，執行上並無太大風險。

的確，香港過去作為中國貿易與金融重要的集資中心，美元聯繫匯率是重要的機制，但是如今上海與深圳每年新股上市的集資金額都數倍於香港，香港在全中國的貿易金額比重也持續下降，反而香港高昂的地產價格曝露在美元高利率的風險中，成為威脅中國經濟復甦的潛藏地雷。香港國際金融中心的地位如何韌性調整，還有，最終香港還是要面臨「到底是姓中還是姓美」的終極課題，港幣如何順利轉軌擁抱人民幣，是日益逼近、無可逃避的議題了。