日本防衛省統合幕僚監部於6月3至7日海空兵力特別忙，海上部分先後發現中國海軍舷號/103與547兩艦（筆者查詢到隸屬北部戰區海軍駐山東青島驅逐艦第1支隊055型驅逐艦鞍山號/103、054A型護衛艦臨沂號/547），6月3至4日先後由黃海經對馬海峽直奔日本海，6至7日復經對馬海峽、往東海方向航行；另中國海軍舷號154、578兩艘作戰艦（東部戰區海軍駐浙江舟山驅逐艦第6支隊052D型驅逐艦廈門號/154、054A型護衛艦揚州號/578）6月6日，由東海經宮古海峽快速進入西太平洋。

空中部分發現，6月6日中國2架轟-6機群由東海經對馬海峽進入日本海與俄羅斯太平洋艦隊2架圖-95機群往東海進行聯合巡航；6月7日前述中俄轟炸機4架次協同由東海經宮古海峽進入西太平洋，推斷往菲律賓海航行；期間中俄戰機（有中方殲-16與俄軍蘇愷-35戰機等）分段在日本海、黃海、東海、宮古海峽等空域進行空中伴護與警戒。引發日韓戰機升空監視與透過外交管道表示關切！

我國防部3至7日發現共軍卡-28反潛直升機、蘇愷-30戰機等、BZK-005無人機，先後在台灣西南國際空域至台灣海峽中線北段空域活動；其中BZK-005無人機7日在台灣海峽中線南口至台灣西南空域活動；另大陸智庫「南海戰略態勢感知態勢」網站，7日公布美空軍RC-135U電子偵察機在巴士海峽和台灣海峽南口進行密集的偵察活動。8日計有殲-11戰機12架、殲-16戰機14架、運油-20機2架、轟-6機4架、運-9通信對抗機2架、無偵-7無人機1架計35架次，由我東沙島東北之台灣防空識別區邊緣進入往巴士海峽進入台灣東南後折返；空警-500機2架，在我東沙島東北至以東一帶空域。上述情況跨越第一島鏈，有專家學者稱，此係為針對「美國在台協會」（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）5日抵台訪問有關。對上述共軍一連串舉措，引發美日韓台等國家高度關注。

首先，統計，中俄兩國空軍「聯合戰略巡航」，自2019年執行首次到今年6月7日止，總共進行六次。第二次在2020年12月、第三次在2021年11月、2022年5月與11月，進行第四次及第五次。其中較為特殊是2022年一年執行兩次，可能因因素是美日拉攏印澳、以及歐洲英德法等軍事同盟在亞太第一島鏈向島鏈內軍事施壓力度增大所致。

今年中俄進行第六次的空中戰略聯合巡航任務，除在兩軍年度常態例行性的基礎持續精進。也不排除正好參與俄羅斯太平洋艦隊6月5日至20日在日本海與鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）進行的諸軍兵種聯合軍演的一小部分。另外對於中方近期低強度的軍事反應，正好回應新加坡主辦的「香格里拉對話」亞洲安全會議中，美日韓等國展現維持台海和平與現狀的堅持，也凸顯警告日本不要干涉台灣問題。中美日等防長在會議的外交展現，即刻在呈現在戰場兵棋的指導上。因此，如果此中美窘境不斷地升溫下，可能在今年年底前，中俄聯演可能將擴大舉行，至少海、空的聯巡仍會再舉辦一次，此議題將持續關注中！

其次，在第五次戰術特點，俄羅斯轟炸機中降中國杭州筧橋機場、2架殲-16在伴護中俄轟炸機群、與運油-20空中加油支援下，由東海經宮古海峽進入西太平洋折返。第六次延續前次俄機中降大陸機場休整外，另一特點，以往海軍艦船目標先導、空軍跟上對海打擊情況。從東部戰區海軍作戰艦群，在空軍進入日本海前夕出航之情況，改由北部戰區海軍艦船由山東青島。這意味，從單一戰區提升到北部與東部2個戰區聯合。可見，明顯指管單位由東部戰區聯合指揮中心，提升至中央軍事委員會聯合作戰指揮中心。

更令人玩味的是，從以往外國訪問團訪台層級與共機立即或次日反應、我國防部8日10時40分之新聞稿所稱共軍大批戰轟機群、以及看似共軍第五次運油-20、殲-11與殲-16、轟-6機群等進入西太平洋模式，已從宮古海峽往巴士海峽展演。所欲為何？可能是要藉具有遠距對海或陸打擊能力之轟-6、指向性關島等，向美日傳達共軍在宮古海峽與巴士海峽兩個戰略通道上，有能力拒止外軍進入干預台灣問題。

最後，今年久許少有反應美機的大陸智庫「南海戰略態勢感知」網站，罕見即時公布7日，美空軍1架RC-135U電子偵察機發現從日本沖繩南下、經西太平洋南行，進入巴士海峽至台灣海峽南口一帶空域進行密集的偵察活動。正巧與中國海軍具察打一體的BZK-005無人機在台灣海峽南口至台灣西南一帶空域，執行平時運-8反潛機巡邏與偵察任務。由於上述空域，也鄰近美國海岸防衛隊、菲律賓海岸防衛隊和日本海上保安廳6月1日至7日在呂宋島中部巴丹半島水域舉行聯合演習。因此，不排除美偵察機，有提供周邊海空情資予美盟友。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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