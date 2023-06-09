台積電董事長劉德音表示，去年是公司大大成長的1年，前景十分光明，近幾年資本支出增加很多，未來每股盈餘增加會更快。（王惠慧攝）

台積電董事長劉德音在台積電股東會上被問到缺電問題，直言「台灣政府認為我們電是夠的，我們也只能相信他」！一席話卻立刻引發政治效應，遭國民黨解讀為暗酸執政黨的非核政策？但民進黨則透過立院黨團回嗆，批國民黨刻意誤導劉德音說法和核電有關。

台灣再生能源發展進度遠低於預期。依照經濟部的規劃，預定2022年6月商轉的大潭8號機，至今尚未點火，經濟部每每信誓旦旦的宣布點火的日子，但點火日由3月延到6月，大家已經懶得問了。點火後，誰又能保證點火後的測試會一切順利。大家似乎都忘了還有座原定2023年4月商轉日的大潭9號機。今夏的供電系統少了220萬瓩的電力，是鐵一般的事實，但面對民間的擔憂，經濟部還是老神在在地保證「不缺電」，企業除了無奈地說聲「只能相信他」，還能說甚麼。大家就賭運氣吧！

不幸的是，好戲還在後頭，除了大潭兩部機組外，2024年年底前還預定要完成5部大型燃氣機組，總裝置容量為591萬瓩，能如期商轉嗎？我們難道要繼續「只能相信他」。

即使電廠蓋好，沒有天然氣，電廠只是裝飾。台灣目前天然氣接收站有兩座，一接在永安，二接在台中港；規劃中有5 座，包括觀音的三接，基隆的四接(台電)，台中港的五接(台電)，麥寮的六接（台塑），高雄港的洲際七接(中油)。目前三接工期延宕，114年6月才能供氣營運，四、五、六接都還在進行環評程序，報載台電已延後四、五接的預算編列。網頁上找到經濟部能源局的資料，顯示目前營運的一接與二接都容量超載運轉。長時間的超載運轉，可靠嗎？安全嗎？

針對劉董事長的發言，政治人物耍嘴皮與媒體關注的重點都在「缺電」，忽略了劉董事長在記者會提到他更憂慮的另一件事。劉德音認為台灣綠電發展慢，遠比歐洲、美國慢，台積電卡在中間，買太多綠電會讓其他人買不到，買太少則公司無法達到ESG（環境、社會及公司治理）。因台灣綠電不足，他說，「公司將無法達到最大客戶要求，必須在2030年達到碳中和的目標。公司只有努力幫助政府把這個做得更快，2030年沒辦法達到，經營團隊思考在2030年到2050年之前哪一年可以做到」。

ESG的要求是「碳中和」，亦即生產過程不會有淨碳排放。碳中和的達成直接與發電方式的碳排強度相關。核能發電的發電過程不排放二氧化碳，是無可爭議的科學事實，每度電的碳排量低於太陽能光電，與風力發電相當。

2021年，世界平均碳排係數是每度0.441公斤二氧化碳，歐盟27國的平均是0.278，法國0.067、瑞典0.046、挪威0.026，但德國為0.386。台灣是每度0.573公斤，高於中國的0.544、日本的0.479、韓國的0.458、也比馬來西亞的0.549、泰國的0.507、越南的0.448高。要減少歐盟碳稅對台灣出口競爭力的衝擊，台灣不是沒有可以大量降低電力碳排係數的選擇。台灣有8座核能機組，四座已停機(核一、核二)，但尚未開始除役，要再次啟用技術上沒有問題。核三廠兩部機組還在運轉，但明後年運轉執照到期。核四廠兩部機組接近完工，還差最後一哩路。

如果能修正「非核家園」政策，允許三座核電廠執照更新，推動核四商轉。5年內，台灣會有8部核能機組運轉，年發電量可達600億度，替代燃煤發電(2021年燃煤發電總量1300億度)。依工研院2050年台灣能源情境模擬器數據，燃煤發電碳排係數0.839公斤，簡單計算後，台灣2021年的碳排係數會是每度0.4公斤，降低30%。

有份網路上的資訊顯示，預估台積電2028年的年用電量為450億度，只佔8部核能發電量的75%。若有核電的選項 2030年，劉董事長不必擔心「買太多綠電會讓其他人買不到」，就可以毫無牽掛的帶領台積電達到「碳中和」。

（作者為清華大學工程與系統科學系特聘教授）

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