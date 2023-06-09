對於首艘國造新型潛艦將趕於今年九月「下水」的「政治性」爭議，近日又有潛艦國造團隊二位高層發生前後說法不一的詭異現象；依據媒體2023年5月30日的報導，台船董事長鄭文隆透露：「IDS國造潛艦原型艦預計9月初完成焊接、9月底下水，屆時下水儀式並非直接入水，而是『象徵性地接觸水』，且聲納等機密設備均不會對外曝光。」然而媒體2023年6月3日後續報導，總統府潛艦國造專案小組召集人黃曙光於2日表示，國造潛艦原型艦預計在下半年「下水」，部分媒體及立委以「政治下水」稱之，完全是「胡說八道」，府方從來沒有交代過要何時交船，「絕對沒有這回事」；「下水」是合約上定的一個「重要節點」，之後要進行「泊港測試」（HAT），合格後才能進行「海上測試」（SAT）。而SAT沒有時間表，必須在達到合格標準後，才可能決定交艦時間表。

這二位高層所言所述，一位是秉持著「潛艦的軍事專業」不容外界質疑，一位則是配合政治上的宣示，做下水定義上的轉彎扭曲。

黃曙光上將係潛艦專業背景出身，當然非常清楚「潛艦下水」的真實定義，所以堅決否定「政治下水」一說。不過，其亦指稱「下水不是真的要到水裡面，而是個重要節點，也是此案專案管理的里程碑；講白一點，這是要付錢的，任何一家船公司都不會完全用自己的經費做完一條船之後才算錢；而台船正努力加強營運，也需要錢去做採購等。」因此可知，下水的關鍵在於「節點」的前後挪移，而真正在意的是「錢」！就是意指要「付錢」了！

然而，全世界任何建造潛艦的國家，在其建造手冊或是規範的內容中，絕對沒有所謂「象徵性下水」的定義，也沒有「觸水」的說法；因此，台船董事長鄭文隆只能輾轉用另外一套非軍事專業的說法，而模糊這個政治性的操作。此外，當潛艦完成封殼於塢內進行測試完畢之後，在「下水」時由外觀檢視幾乎毫無「機密性」可言，僅艦艉後方的巨大的七片鐮刀型「車葉」，因各國潛艦專業或是情報專家，可以由外觀推測建造技術等級和預估可能產生的噪音參數，因此多數國家在潛艦下水之時，都會予以包裹隱藏。

至於台船董事長鄭文隆所言，聲納裝備具有機密無法對外公開展示，這表示只有一種可能，就是艦艏下方的各式聲納裝備尚未完成，無法安裝外殼護套，因此也無法碰水，只能「象徵性觸水」。

個人曾經撰文，一再強調潛艦與水面作戰艦結構大為不同，在軍事專業上對於「下水」的定義也截然不同；新造的潛艦必須在船塢內建造完成，並經過初步的塢內一連串的測試程序完成之後，再將潛艦拖出船塢靠泊在碼頭浮在水上，此時才是潛艦所謂真正的「下水」，而絕對不是「觸水」！

然而直接與間接協助我潛艦國造的美國和其他八個以上的國家，其潛艦軍官、工程師及技術人員，也同樣在看這一場九月準備要上演的戲碼，到底是尊重潛艦專業呢？還是依舊政治掛帥！蔡政府要「內宣」大肆「剪綵」，要進行政治作秀，個人不能也無從反對；但是請不要為了錢或是後續編列鉅額預算，滿足軍火掮客和政客的胃口，操弄和侮辱潛艦的軍事專業，貽笑全世界。

（作者曾任潛艦兵器長、作戰長、輪機長與潛艦訓練中心教官、博士）

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