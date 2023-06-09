大陸國家主席習近平日前出席文化傳承發展座談會並發表談話，強調中華文明的五個突出特性，並重申馬克思主義中國化的兩個結合。前一日他還去了中國國家版本館和中國歷史研究院，強調中華文明獨有的延續性，指示要「盛世修文，傳承民族文化」，習對這次座談會十分重視，有備而來。

與馬克思主義結合

習近平提出中華文化五大突出特性，包括連續性、創新性、統一性、包容性和和平性。中華文明是人類唯一未曾中斷的古文明，中華民族始終走自己的路，如果不從歷史的連續性來認識中國，就不可能理解古代中國，也不可能理解現代中國，更不可能理解未來中國。

中華文明的創新性，決定了中華民族不守舊、不復古的進取精神，與不懼新挑戰、勇於接受新事物的無畏精神。數千年來，中華民族各族文化能融為一體，深具國土不分割、民族不分裂的信念，國家統一是核心利益。中華文明具有同其他文明交往交流交融的歷史取向，中國各宗教信仰多元並存的格局，代表中華文明的包容性。中華文明的和平性，表現在中國對世界和平發展的貢獻、對國際秩序的維護，中國從不搞文化霸權，不把自己的價值觀念與政治體制強加於人，不搞對抗，不搞小圈子。

習近平還重申中華文化與馬克思主義的「兩個結合」，即把馬克思主義原理同中國具體實踐相結合、同中華優秀傳統文化相結合，特別強調後者，要讓馬克思主義與中華文化彼此契合、互相成就，在結合中確定道路、鞏固文化主體性。

過去很長一段時間，中共曾對中華文化存有敵意，尤其文化大革命時期，所幸改革開放後逐漸淡去。上世紀末全球共產政權一一垮台，大陸經濟改革也出現諸多社會亂象與官場腐敗，中共開始借助傳統中華文化，重建道德秩序與政權信任。從胡錦濤時代開始重視傳統文化與民族復興，習近平更進一步提出實現「中華民族偉大復興」的「中國夢」。

既然是中華民族的中國，那麼，就不應該是蘇聯馬列主義的中國，而需銜接中華，彰顯中共是中華文明的傳承人。2013年習近平在大陸全國人大講話，提出實現「中國夢」三條件：走中國特色社會主義道路、弘揚以愛國主義為核心的民族精神、凝聚中國各族人民大團結，凸顯民族主義對中共統治的重要性，這次進一步強調，要用中華文化來充實民族主義的內涵。

台灣延續文化香火

許多人把中共統一台灣的信念，視為對中國近代歷史恥辱的民族主義投射，而忽視了中國自商周以來所建立的華夏認同，與秦漢以降朝廷政體所形塑的大一統思想，早已深入中國人的文化基因，成為政權正當性的表徵。習近平將統一性列入中華文化特質，並非全然對外重申台灣問題的敏感，更是表明國家統一是中共政權正當性不可或缺的一環。

習近平強調中華文化的包容性與和平性，是對西方文明衝突論的反駁。在中華文化體系，文明是可以和平共存、兼容並蓄的。中國內部的民族能夠融合、宗教可以多元發展，歷史上從無宗教戰爭，外來文明都能融入中華文化。習近平藉此向全世界宣告，復興強盛後的中國不會搞文化霸權，不會做價值輸出與政體改造這種西方霸權做的事。

兩岸不同體制下70年的實踐證明，移植的教條無法發展物質文明，也無法展開精神文明。中國大陸在物質建設取得初步成就後，仍然要從中華傳統文化尋找屬於自己的文化底蘊與心靈境界，作為進一步發展的基礎。

台灣延續中華文化香火始終未曾中斷，兩岸在文化上同根同源，唯一不同是道路的選擇。台灣雖然非常小，但能海納百川，在經濟、政治、社會發展上融會中西，克服發展障礙，並創造新動力。在中華文化振興的路上，兩岸合作交流的道路寬廣綿長。