侯友宜民調數字居末，令期待政黨輪替的國民黨支持者，憂心不已。近日，侯友宜總統競選團隊與國民黨智庫、立法院黨團、黨中央進行四方平台會議。看似整個國民黨展開大整合，但就輔選大選而言，其實這樣的思維是有失誤的。

一般認為民進黨很會選舉。國民黨的選戰思維、模式都應該要大調整，如何打選舉，其實民進黨都已經在這幾次選戰當中演示給國民黨參考，國民黨與侯友宜競選團隊，應當可以磨合出合適自己的打法。這個打選戰而且是大選戰的命題，是侯友宜競選團隊所欠缺的。

相對地方選舉，不能僅有新北市地方層級的團隊，這次侯友宜競選團隊的任務編組，看起來其實都還沒有完成。例如：幕僚團隊、大操盤手、輿情小組、文稿小組，還有整個正規軍的作戰團隊，都看不出來侯友宜已經準備好了。

演說力就是領導力。侯友宜競選到現在為止，並沒有令民眾選民有耳目一新的驚艷的表現與感受。例如：前美國總統歐巴馬，就是憑藉大量的選舉演說來創造動能並贏得選舉。侯友宜能不能像歐巴馬有感動人心的演說力、領導力呢？假如，侯友宜不善溝通沒有演說力，那就是沒有領導力，又怎麼能夠充分發揮整個團隊並整合組織的競爭力呢？

中國國民黨雖然擁有許多治國長才，但就該黨的成長歷練而言，常常因為以前打錯選戰，但又不小心打贏，所以就誤以為是自己選戰策略及戰術運用是對的。

事實上，侯友宜總統競選團隊應該優先與黨中央進行雙平台連結後，再配合上立法院黨團與國民黨智庫，組成「雙鋒雙衛」的隊形，這樣的競選布局才會到位，侯友宜總統競選戰鬥力就會大幅提升，進而發揮自己的選戰節奏，才能期待最終可以獲得總統勝選。

（作者現為卓越大數據民調中心總監）

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