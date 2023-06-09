外界關注國民黨總統候選人侯友宜的兩岸政策與外交政策。日前國民黨中央、立院黨團、國民黨智庫與侯友宜競選工作室前新北市副市長謝政達舉行四方會談，討論大家最關切的兩岸及外交議題，國民黨智庫執行長柯志恩受訪表示仍需要取得更大的共識，兩岸政策在字句上更精緻化。侯友宜的國民黨優勢正式展開，有總部、黨部、立院黨團及智庫共同研議政策、一場團體政策選戰即將開始，也令藍營支持者振奮，展現出對台灣負責態度，並非負面選舉建立在民進黨失敗的基礎上。

對於兩岸政策部分，侯友宜已經在多個場合中論述，表達很清楚，聽眾也聽得懂，只需要更有系統及條理來加以組織；然而侯友宜的對外部分，恐怕必須要更費一些心力，這不禁令筆者想起馬英九執政時期的活路外交，或許可以做為侯友宜外交政策的參考，縱使國際環境丕變，台灣所面臨到的危機與挑戰也與當時並不相同，但總體來說態度與精神是一致的，活路外交仍有可以借鏡之處。

首先，在對外政策上朱立倫主席提出3D原則，「深化民主、強化國防、降低敵意」及睦美和中友日，應當可以參考；中華民國一方面要積極備戰，同時也要全力避戰，國民黨並沒有放棄國防與軍購，同時加強與美國等盟友合作，也樂於與中國大陸擴大交流，在「九二共識」基礎上拓展兩岸交流空間，重視兩岸年輕人間的交流。

其次，外交政策延續馬英九時期活路外交政策，畢竟中華民國的外交在憲法第141條有明文規定，即獨立自主的精神，平等互惠的原則，並尊重條約及聯合國憲章，維護國家利益，保護僑民生命財產，維護世界和平，這些國民黨的目標都沒有改變。需要改變的是要採取何種策略來達成此一目的？因此侯友宜或許可以透過「活路外交」擺脫民進黨執政的困境，外交總體目標仍是鞏固邦誼，擴大友誼，參與國際與維護尊嚴，同時也相信如此可以使台灣的外交情況變得更好、外交部預算的使用效率更高。

再者，「活路外交」與「務實外交」，在精神上是一貫的，都是以務實主義為原則。外交不應該是一個「零和遊戲」而是「務實主義」，兩岸不應該是零和遊戲。「活路外交」基本的想法是，台灣是不是在國際社會上每一個場域，都要與中國大陸對立與衝突？有沒有可能找出雙方互動、對話的模式？也就是說當台灣在兩岸關係上開始與對岸和解休兵時，在外交上是否也能比照？

此外，「活路外交」基本的理念就是希望為中華民國的外交尋找一個出路，具體的方法就是看能不能在兩岸關係當中，在國際社會方面，找出一個兩岸雙方都可以互動的模式。因為台灣人民認為在國際社會的能見度涉及到台灣的尊嚴，因此很多的台灣民眾都希望在國際間能夠得到更多的空間，這不分藍綠。

事實上，兩岸在國際場域中，實在不必走到不擇手段的地步。有時雙方在競爭激烈時，就會使用不為國際社會所接受的方式去爭取外交承認，造成惡性競爭。這不僅使得兩岸雙方的國際形象受到損害，同時也不見得能在外交上獲致很大益處。因此，雙方若能在雙邊關係上有「和解休兵」的共識，台灣就可以繼續鞏固邦誼，也可以從較為務實的角度改善援外政策。

在活路外交下，中華民國可以理性訂定援外的目標、策略與標準，不再從事「金援外交」，以免傷害我國的國際形象。中華民國仍可繼續從事援外工作，幫助發展中國家是國際義務，也是憲法上所提到的目標。只是援外方式不能成為弊案。

同時，中華民國不是麻煩的製造者，國民黨執政要改善兩岸關係，善盡「負責任的利害關係者」的角色；至於國際援助議題，中華民國仍會以人道、理性作為考量標準，不僅僅以外交承認作為考量，我們幫助需要幫助的國家，也有助國際社會整體的穩定。

另方面，發揮正直、善良是台灣很大的軟實力(soft power)，也是最大的民主輸出，這對兩岸關係有非常正面的影響。台灣在洗刷「麻煩製造者」的角色之後，台灣就更能凸顯軟實力。

最為優先者便是對美關係，國民黨對美關係是中華民國對外關係中最重要的一環。國民黨執政就是希望發展出「surprise-free relationship」（沒有意外的關係），不能總是要朋友見報後才知道事情的變化，要盡可能地建立高層互信，讓美國對台灣政府的動向有明確的認知。台灣一方面不會片面改變海峽兩岸的現狀，繼續推動「不統、不獨、不武」的政策。國民黨執政也不會「出口轉內銷」，也不會利用過境外國的機會製造一些兩岸衝突。對美關係要讓美國對台灣有充分的信任。

台灣在改善兩岸關係的同時，也要讓美方產生了互信，產生了對台灣的信賴，因為國民黨不再把兩岸關係弄成一個令美方難以收拾的難題。並且改善兩岸關係絕不會影響台灣與美方在安全與軍事方面的關係；台灣會信守承諾，展現出自我防衛的決心，並且適時加強國防預算，並合理地採購防衛性的武器。

國民黨在侯友宜執政下的對美關係方面，仍然會積極爭取機會與美方簽署自由貿易協定，這雖然很不容易，但是台灣還是要繼續嘗試。國民黨的穩健就是台灣安全的最大保證。

在有關對日關係方面，國民黨其實非常重視台日傳統友誼，國民黨主張和平理性解決台日爭議。國民黨也鼓勵日本人多到台灣投資、多購買台灣的產品，也希望日本多多利用與台灣廠商已經建立的合作關係，共同成立策略聯盟，一同開發中國大陸的市場，創造雙贏局面。

至於台灣與歐洲的關係，尤其是在兩岸關係有了良性變化及改善後。國民黨還是要歡迎歐商和台商建立策略聯盟，一方面在台灣投資，一方面開發中國大陸市場。對於東南亞國家，如果在兩岸經貿正常化的議題上發展與東南亞國家關係，台灣希望變成一個「區域跳板」（regional spring board）。

而在多邊的關係上，中華民國在國際社會中應該有所地位，國際間更應該將心比心、設身處地，讓台灣有機會能參與國際活動。當兩岸在國際組織、國際活動中，相互協助、彼此合作，兩岸人民同屬中華民族，應該各盡所能、齊頭並進、貢獻國際社會，而非惡性競爭、虛耗資源，傷害兩岸利益。

總之，馬英九時期的活路外交顯示中華民國外交資產是自由民主的制度跟生活方式。維護國家安全、維護世界和平，國民黨不會忘記，也不能忘記。馬英九時期的活路外交，或許侯友宜的外交政策可以依據，特別在中美競爭加劇情況下，台灣不會成為麻煩者，也不會成為中美衝突的火藥庫，這一點特別的重要。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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