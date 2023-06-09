柯文哲近日在釣魚台問題的失言之所以令人質疑，與其說是在爭辯主權與漁權的優位順序，更嚴重的是因其犯了一個邏輯上的錯誤—企圖為了少數人利益犧牲多數人的利益。

檢視爭點所在的柯一句：「一般來說台灣人民不是想要那塊土地，而是希望可以在那裡捕魚。」顯然柯文哲認為部分地區漁民的捕魚利益很是重要。然而能讓這些漁民可以合法捕魚的正當性泉源是主權。

因此要檢視的問題根本是，柯文哲是否為國家主權議題的「草包」，所以才會顛倒主次順序談釣魚台問題？抑或是柯文哲僅是為討好部分漁民，認為此說法無傷大雅，順便在訪日時討好日本？或者更為恐怖的陰謀論—柯企圖用部分漁民的說法替代表達自己心中的政治主張：釣魚台不是中華民國的？不論柯文哲本意是哪一個，顯然都會對其擔任國家領導人產生嚴重適格性的質疑。

而不論柯文哲是從三者中的其一做為出發點，其潛藏的行事邏輯仍然是為了少數人利益（漁權）犧牲多數人的利益（主權），差別僅在於有沒有暗中夾帶割棄釣魚台主權的個人主觀意願在內而已。

以往柯在核議題的表態上，曾表示「核四是蓋不下去了，要的話要重蓋，茲事體大，所以核二、核三延役。」其潛台詞是：為了全台多數人利益，只好犧牲兩廠所在地區少數人的利益。甚至柯文哲還在近期諷刺侯友宜不核發核一、核二的核廢料儲存槽的建照，其內心是在嘲笑侯自私採取本位主義，為了新北的少數利益，不顧核廢料儲存問題的多數利益。

但如同柯文哲諷刺侯友宜不蓋核廢料儲存槽最後補上的那句：「不讓蓋儲存槽，你現在要說擁核也不對……凡走過必留下痕跡，有時候比較通俗的話，出來江湖混，最後都要還。」

柯文哲自己出來混同樣要還。柯一方面拿多數人利益霸凌少數人利益；另一方面，在釣魚台問題上拿少數人利益犧牲多數人認為更為重要的主權認同利益。但說到底，不論柯文哲朝任何一方行事，都是從柯個人的政治利益思考出發無疑。

柯文哲必須在釣魚台問題上清楚說明他對釣魚台主權與漁權的基本立場，藉此證明與他心中那些他所不屑的政客的不同，否則人民遲早會發現柯在本質上與其他政客並沒什麼不同。

（作者為自由撰稿者）

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