前總統馬英九今年3月率領28名青年赴大陸3間大學交流後，馬英九基金會擬邀請大陸5校學子回訪台灣。不料在預先溝通環節就出狀況，陸委會對此行態度保留，甚至私下勸不要送件，因為「不會過」。馬英九基金會將上述內容公之於眾後，陸委會回應依舊模稜兩可。疫後兩岸關係難得出現的「善意循環」，就這樣被打斷嗎？

馬邀陸生回訪受阻

馬前總統3月底訪陸備受禮遇，北京官方尊重其在大陸高喊中華民國憲法、主張三民主義，歷史罕見，而參訪團所到之處受到大陸民眾夾道歡迎，打破過去幾年台灣社會對大陸「仇台」的刻板印象。隨團登陸的28名年輕人返台後，用細膩、溫情的筆觸，表達對大陸風土人情的留戀，多篇行記轟動對岸輿論，大陸民眾赫然發現，原來台灣年輕人絕非鐵板一塊的「天然獨」，仍然擁有深厚的中華文化底蘊。

疫情3年間，兩岸政治對抗、軍事對峙、民粹對立，即便雙方政府有緩解彼此緊張的美意，但屢次被惡劣的政治情勢干擾和破壞。那段時間，所有期待兩岸和平的人都盼望兩岸能形成「善意循環」。而馬前總統的大陸之行，正是給外界看到「善意循環」形成和延續的契機，也讓人嗅到春暖花開的氣息。然而，以目前情勢來看，陸委會擋陸生回訪的態度愈來愈清晰，背後只有惡意，沒有善意。

陸委會發出的新聞稿，可以用「三不」來概括：「不否認」先前馬英九方面透露的陸委會曾私下提出撤回申請的建議，「不認可」此次陸生回訪符合目前蔡政府推動兩岸交流的主旨，「不保證」馬英九基金會邀請陸生回訪的專案申請最終會通過。為了修飾以上「三不」，陸委會東拉西扯，加上許多諸如「對兩岸青年交流樂觀其成」、「已開放部分陸生來台」、「民眾支持做好管理」等說辭。

不難判斷，陸委會在其中扮演了夾心餅乾的角色，不太可能以一己之力或獨自做出阻擋馬英九基金會邀請陸生回訪的決定。既然「上面」不同意，陸委會也不想承擔責任，恐怕這才是陸委會起初透過「搓圓仔湯」方式，私下勸說馬辦知難而退的原因。陸委會的左右為難、進退失據，完完全全折射在這篇新聞稿之中，充滿太多矛盾。

以維安為由難服眾

首先，陸委會用「政府已經恢復大陸學位生、交換生、研修生來台」作為辯護，來回應外界對「不支持兩岸青年交流」的質疑，但馬英九基金會此次邀請回訪的陸生，和蔡政府已開放來台的陸生，有什麼區別嗎？為何前者能開放，後者就不能來？更何況，如果說今年初星雲大師圓寂後，蔡政府卡大陸弔唁團來台，還可以理解為無法處理中共官員的政治因素，那麼馬英九邀請的大陸師生團，存在這個問題嗎？

其次，陸委會在新聞稿中提及「安全」、「維安」等字眼，蔡政府究竟在擔心什麼？難道擔心馬英九邀請的陸生是來台刺探我政軍機密嗎？更何況，今年初陸委會核准上海台辦來台，雖然小家子氣的連吃宵夜也要限制，但終究還是允許了，獨派雖有陳抗但相當零星、也未造成維安困擾，難道馬英九邀請的陸生，維安比台辦官員還要難嗎？這些說辭簡直是莫名其妙。

再者，陸委會不斷暗示馬英九基金會邀請陸生回訪，要回歸「教育交流」主旨。但反過來看陸委會近年來舉辦、資助的兩岸青年交流活動行程，都有意安排在台陸生了解台灣自由民主、公民社會運作，這些交流早已超越狹義的「教育」範疇，和政治制度、意識形態密切相關，怎麼轉頭又三令五申要求馬英九基金會邀訪陸生必須回歸「教育交流」呢？民進黨政府這種雙標，愈看愈令人厭惡。

民進黨政府在兩岸交流議題上，事事看美國眼色。但別忘了，疫後美中的人文、智庫、青年雙向交流已經逐步恢復，而美國駐陸大使伯恩斯近期更坦言「恢復中美人文交流符合美國國家利益」。同理，恢復兩岸青年交流有利於兩岸和平、符合台灣社會整體利益。這一點上，蔡政府不妨向美方學習，否則，2024民進黨的「和平保台論」根本演不下去。