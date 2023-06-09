在美國的歐洲盟友裡，法國是最敢唱反調的，總統馬克宏繼呼籲歐洲降低對美國的依賴、避免被捲入美中衝突之後，更直接反對北約在東京設辦處事，這完全和美國的布局對著來。

日本自前首相安倍晉三2007年訪問北約總部後，就持續討論設辦事處，不過這事拖了蠻久，2018年才在布魯塞爾成立駐北約辦事處，北約駐東京辦事處也是現在才認真談起。之前台海還沒像今天這麼緊張，日本與北約互相設處主要是想建立更活絡的合作。但如今中美對立簡直是劍拔弩張，解放軍機艦成天繞著台灣轉，蘇州艦都敢去「鬼切」美國的鍾雲艦了，北約的東京辦事處若意味著在美日的抗中戰線上，再添上北約這組聯軍，可不是小事。

其實，美國是北約成員，成員國之間本來就有協防義務，如果美軍在太平洋這裡遭受攻擊，北約盟國確實有提槍上陣的責任。現在若開設東京辦事處，很容易讓人感覺有針對性，儼然是為了日後對中國的情資偵蒐與協同作戰。但北約當初和日本談互設辦事處時，可真心沒打算有一天要和中國兵戎相見，馬克宏現在放話反對北約在東京設辦事處，就是不想對中國發出錯誤訊號，更不想看到這個惡夢成真。

北約是共識決，一個土耳其就可以擋住瑞典的入會案，法國如果堅持說不，北約的東京辦事處大機率是泡湯了。中國外交部也表示，不歡迎北約將觸角伸向亞洲，但這確實是美國想做的事。為了壓制中國，美國積極找盟友拉起武力圍牆，尤其著眼台海衝突，希望對中國建立足夠的嚇阻力。除了自己的力量之外，也希望盟軍愈多愈好。

至今日本是回應最積極的國家，軍事預算也加倍成長，但絕大部分國家並不想捲進美中之爭。韓國指望中國幫忙解決北韓威脅，不願站到反中前線去。新加坡國防部長黃永宏更言明，日本能為東盟穩定做的最重要事情，就是改善與中國的關係，顯然對日本一心助拳美國不以為然。

但是日本真的會助拳嗎？根據民調，74%民眾反對自衛隊介入台海戰爭，日本政府再想忠心當美國的小弟，也不能違逆民意。至於遠在天邊的歐洲，有超過6成的民眾認為不應蹚台海衝突的渾水，馬克宏現在對北約駐東京辦事處的這聲「不」，背後還接了一連串對介入台海戰火、捲入美中衝突的「不」。

更何況歐洲正指望著中國出面調停俄烏之戰，既然中國反對，歐洲應該也會重新考慮北約前進東京的計畫。現在連美方都樂見中國斡旋俄烏停火，好讓歐美擺脫烏克蘭這個泥淖，免得影響拜登明年大選的選情。在各國都對中國有所求的情況下，美國試圖拉起的抗中戰線其實非常脆弱，更別說連美國自己的民意，也有46%的民眾反對派地面部隊援助台灣，如果台海真有事，美軍出兵干預的機率絕對不如很多人想像的高。

在言論上，美國從不願承諾在台灣遭受攻擊時軍事介入；在實際作為上，美國自二戰後，也從不和大國直接衝突。只怕到了最後，這個也不來，那個也不來，台灣被丟包在火線第一排。

（作者為資深媒體人）