台灣最近有個名詞很熱門u韌性」，成了部會首長朗朗上口的時髦語。經濟部長王美花說，「萬一能源不夠，讓核能成為電力韌性準備的一環」；8月將升格農業部的農委會報告指出，今年目標是強化社會、環境及經濟3韌性。「韌性」原是材料學說的延展性，防受力過大而斷裂，如今卻成為蔡政府決策錯誤的遮羞布。

「非核家園」是民進黨的信念，2014年4月林義雄反核四宣布禁食抗議，1周後逼使馬政府停建核四；2016年3月廢核大遊行前，將就任總統的蔡英文在臉書宣布，核一、二、三廠不延役，核四停建，2025年完成非核家園。自此「非核家園」成為民進黨神主牌，但國王新衣開始變了調。

能源短缺迫在眉睫，賴清德5月底拋出「正規畫讓停機的核電機組維持緊急使用效能，以備不時之需」，無非是想為非核家園解套。小英樹立的「神主牌」，賴清德不一定要概括承受，但民進黨騙完選票後，如今卻讓台灣面臨缺電危機，難道不用對817萬選民認錯、道歉？不道歉便罷，還搞出「電力韌性」來卸責。

台積電董事長劉德音表示，政府認為電力是夠的，「我們只能相信」，這說法實在太客氣，台灣美國商會就直接打臉，指台灣能源轉型進度「遠遠落後」，不但影響產業發展也衝擊國家安全。理想很豐滿，現實很骨感，2025綠電20%目標到去年底達成率不到10%，連「用愛發電」都不夠。

至於農委會跟風提「打造韌性漁港」、「強化道路韌性」，只能當笑話看。奉勸民進黨政府別再拗了，政策既然大轉彎，就給人民一個道歉，別拿韌性當遮羞布。