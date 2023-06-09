美國有意把未來售台的MQ-9B「海上衛士」無人機，將其在空偵巡所獲情資和日本自衛隊的同型裝備相互串接，實質上已構成台、美、日三方的戰區情資即時共享架構，為建立區域性的「共同作戰圖像」（Common Operational Picture COP）立下基礎，此部署一旦完成，形同掌控台海周邊的可運用電磁頻譜，完全掌握中共無人機的繞台航線，也間接限制未來中共機、艦突出島鏈時的電子戰能力。

由中共無人機常態性在台海周邊上空出沒，並不時以順時鐘、逆時鐘繞台偵察觀之，其在軍事上的戰術驗證已臻成熟，而且功能及型別已具多元性，無論翼龍、彩虹系列，或ASN-206/207多用途無人機、BZK-005、BZK-007、BZK-003、翔龍、雙尾蠍、利劍等各式無人戰，可根據任務性質、戰場環境特性、敵情威脅等，來選用最適無人機型及搭載裝備執行任務。由於陸產無人機又大量外銷中東及非洲國家，量產規模大而造價低廉，形成市場競爭優勢，相對帶動軍事科技廣泛運用，使台海成為中共無人機戰術運用試驗場，值得我們關注。

俄烏戰爭已證明無人機在戰場上具有高度運用價值，但台灣由於起步晚，既無統整部門，又無專責研究機構，沒有國際市場而造價高昂，不具國際競爭優勢，使得研發的銳鳶、紅雀、騰雲、劍翔等無人機無法在部隊廣泛運用，目前國軍對無人機的運用停滯在個案研究及零星使用階段，無法跨入大量使用及戰場運用實需。

如今美國同意售我4架MQ-9B「海上衛士」無人機，將可帶動國軍使用較先進的無人機，但時程拖延至2025年才能到貨，著實緩不濟急，因此國軍必須自行設法盡速成立並擴大無人機隊的運用及訓練。

目前世界主要軍事大國已逐漸部署「忠誠僚機」（Loyal Wingman）的無人機隊，此軍事技術發展可能會完全改變現有的空權規則，這些被稱為「忠誠僚機」的無人機隊，其功能在能和有人駕駛的戰機一起飛行，充當加強空中戰力的元素，還能補充載人戰鬥機的能力。我國在獲得MQ-9B後不但能初步進階「忠誠僚機」的技術門檻，也可在日後發展第5代戰機時融合此一關鍵技術，算是我方維護台海空權的一項重要裝備。

無人機的基本概念結合了人工智能，並且使用模組化電腦系統，可根據任務性質，快速更換搭載不同設備或武器，以執行包括空戰在內的各種任務，也能實施對地面偵察和電子戰。因此，我國的MQ-9B無人機將可被設計成一個「忠誠僚機」，由同一批任務的「母機」控制完成各種任務，例如在敵方空域偵察或吸引敵人的火力，以及獨立飛行運作的能力。

MQ-9B無人機可執行各種功能，如情報、監視、偵察、通信中繼，及動能和非動能打擊能力。它不是一架遙控無人機，而是高度仰賴人工智慧自主地飛行，以減輕飛行員和地勤人員不必要的負擔。

中共已公布其「飛鴻」FH-97的「忠誠僚機」概念，該機是源於2018年「珠海航空展」公布的「天鷹」系列匿蹤飛翼無人機的衍生產品，能攜帶不同類型的機載武器，並有編隊飛行和實施電子戰的能力，是一種中程、高速無人機，可對關鍵地點和設施進行偵察、瞄準、定位、戰損評估和攻擊。此外，亦可攜帶較小的FH-901無人機精確定位及對目標展開自殺攻擊。

目前美國空軍實驗室（AFRL）也開發防禦性質的「忠誠僚機」，是一種消耗性的匿蹤設計，其目的在取代現役某些戰機，並與F-22、F-35及B-21轟炸機或下一代空中優勢（NGAD）一起提供無人護航或擔任僚機的功能，而我國在捍衛台海時，亦需要能長時滯空的軍用規格無人機與中共無人機相抗衡。

總之，具備人工智能的無人機可強化戰情決策準度及速度，其不斷改良的感測器、電腦、人工智能驅動的應用程式，可使無人機飛得更快、機動更強、射擊更準。不難看出無人機是未來戰爭「人工智能化」和「無人化」的先驅，由於運用會更普及化，勢將改變軍事科技研發方向，甚至影響未來的戰略及戰術思考邏輯，改變戰爭及科技發展趨勢，我國在考量發展下一代先進戰機時，應慎重考量無人機將扮演何種多功能作戰角色。（作者為前空軍中將副司令、國立清華大學榮譽講座教授）