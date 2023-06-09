教育部公布112學年度大專院校學雜費漲幅上限為0.53%，若以公立大學前年平均1年學雜費約5萬8728元計算，每名學生等於多繳311元，若有6千名學生，學校只增加186萬元收入，許多學校不想背負漲價罵名，又要處理那麼複雜的行政程序，選擇打退堂鼓，所以最終僅4所學校提出申請，會不會通過還不知道。

反觀中國大陸，經濟疲弱加上地方財政吃緊下，據報導，大陸部分大學今年大幅提高學費，最高漲幅達54%。路透社報導，在3年疫情防控政策的衝擊、房地產危機和經濟疲弱下，使大陸地方政府陷入財政困境，大陸部分大學的學費出現了大幅上漲。這些大學幾乎都是公立學校，過去高度依賴官方資助。

大學學費是否有一個標準？到底用在什麼地方？這雖然跟大學的性質有關（例如研究型大學花在研究上比例高），但有一些基本的運作經費應該各校都一樣，如教職員薪水、水電支出、教學支出等等，但大家更好奇的是花錢念大學到底有沒有用，因此有所謂的「大學財務透明化」的呼籲。

美國俄亥俄州眾議院上周通過了一項高等教育法案，旨在確保大學在有關學位課程費用和畢業生對此投資的回報方面的溝通中保持透明。該法案要求該州的公立大學向有資格獲得財政援助的被錄取學生發送一份1頁紙的「財務成本和助學援助表」，以作為入學財務規畫的參考。該表將提供學費的完整分解，包括學生財政援助計畫的預期持續時間，對助學金和貸款的明確定義，以及學生畢業後所需的最低月貸款還款額，該法案還要求學校與被錄取學生分享畢業後的就業和薪資結果。

該法案希望確保學生知道他們支付了多少費用，以及他們的財政援助如何在他們的教育過程中繼續支持他們，學校有責任在這方面保持坦誠。根據2022年政府的一份報告，91%的大學低估了其學位的總費用，65%的大學遺漏了有關援助計畫的關鍵細節。另外，31%的大學據稱將貸款列為助學金，導致學生錯誤地認為這些貸款不需要償還。

在高等教育領域提高財務透明度的爭辯既不是新鮮事，也不僅限於俄亥俄州。紐澤西州、維吉尼亞州等都有類似的法律。但立法並非改善大學費用和結果透明度的唯一工具，例如有些州會使用獨特的公式計算州立機構學位課程的經濟價值，以供學生比較。

由於電腦和網路的普及，加上AI的發展，所有知識幾乎是敲幾個鍵盤就垂手可得，是否需要在大學待（或呆或貸）4年，值得商榷。當學生花大把鈔票在大學4年，出來後發現他所會的AI都會，甚至做得比他好，導致他只能去做那些AI不能做的勞力工作，難怪會有「躺平族」的出現，而這也是大學教育必須要重新檢討的課題！

（作者為國立台北商業大學前校長）